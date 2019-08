Municipios en pie de guerra por el impacto en las regalías

El no convencional también sufrirá un impacto negativo en la producción de petróleo.

El congelamiento del precio del barril de petróleo, que fijó el presidente Mauricio Macri con un Decreto de Necesidad y Urgencia, tendrá un impacto negativo en el ingreso de regalías petroleras que afectará principalmente a los municipios productores que ya comenzaron gestiones para fijar postura.



Días atrás, seis de los nueve mandatarios que forman parte de la mesa chica se reunieron en Catriel para elaborar un documento detallando cuáles son los principales golpes que generará la medida, entre ellos la pérdida de puestos laborales y baja de contratos con proveedores.



Las medidas de este tipo suman un montón de incertidumbres al proceso. Tenemos que evaluar cuál será el impacto”. Alfredo Bonatto, Presidente de Petróleos Sudamericanos.

El gobierno provincial hizo una estimación de la pérdida en regalías y el derrame a los municipios que sufrirá un recorte de más de 100 millones de pesos. El comunicado de los intendentes fue muy contundente en contra de la medida del presidente.



La semana que viene en Campo Grande habrá un nuevo encuentro con la presencia de gremios y cámaras empresarias para buscar alternativas y consensos ante este golpe inesperado al sector.



La ciudad más perjudicada y que más dependencia tiene en la actividad es Catriel que sufrirá un recorte de 30 millones de pesos, según las estimaciones que hizo el gobierno provincial. El intendente petrolero, Carlos Johnston, ya suspendió la Fiesta Provincial del Petróleo.

El recorte afectará a otras áreas pero todavía no está definido donde habrá ajustes en los principales municipios si esta medida se mantiene y se confirman las pérdidas.



El Decreto también genera mucha incertidumbre en varias operadoras. Si bien tanto Aconcagua como de Petróleos Sudamericanos, aseguraron que no habrá despidos se confirmó que Vista Oil&Gas bajó un equipo en Entre Lomas. (Ver aparte).



Este decreto es un impacto muy negativo para el sector. Fue inesperado y genera mucha incertidumbre”. Javier Basso, Vicepresidente de Aconcagua

Roca con 12 millones, Cipolletti y Allen con 8.000.000 serán los más afectados entre los municipios que producen, después de Catriel.

Desde la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro (Casepe) también emitieron un comunicado alertando sobre la “preocupación” que generó esta medida entre las pymes locales.

El gobierno estimó pérdidas por 600 millones de pesos y la proyección total para las comunas es de $108 millones hasta fin de año. El recorte en la coparticipación para cada municipio significa el ingreso de un mes, para algunos la cifra es mayor.

Distribución

Según la ley vigente, que el gobierno provincial prometió revisar antes de fin de año, del total de los ingresos por regalías petroleras, un 10% se reparte entre los municipios y sociedades de fomento.

Del restante 90% un 6,5% se distribuye solamente entre las nueve comunas que producen. En total se coparticipa el 15,8% de lo que ingresa a la provincia. El 6,5% que se denomina distribución secundaria se transfiere directamente a los municipios pero ese dinero solo puede utilizarse para obras.

Con la coparticipación acumulado a julio el gobierno provincial repartió algo más de 313 millones de pesos.



No puedo hacerme el desentendido ante la fata respuestas por parte de los dirigentes nacionales”. Carlos Johnston, Intendente de Catriel

Se estima que la coparticipación de agosto será la más caudalosa porque la corrida cambiaría ocurrió justo antes de pago que hacen las operadoras al Estado provincial. Si esta medida se mantiene en el tiempo los ingresos comenzarán a declinar.

Lo más preocupante es la incertidumbre sobre lo que puede ocrruir en el día 91. Es una medida muy peligrosa”. Pedro Dantas, Intendente de Campo Grande

Vista Oil&Gas bajó un equipo en Entre Lomas

Uno de los reclamos expresados en el documento que realizaron los intendentes en Catriel fue la preocupación por posibles pérdidas de puestos laborales. “Energía On” pudo averiguar que la empresa Vista Oil&Gas bajó un equipo en Entre Lomas, una de las principales áreas no convencionales de petróleo en Río Negro.



En tanto desde Aconcagua Energy aseguraron que no habrá despidos pero sí reuniones con proveedores para buscar acuerdos tras el nuevo escenario. “Queremos llevar tranquilidad que no habrá despedidos. No vamos hacer ningún ajuste”, indicó Javier Basso, vicepresidente de la empresa Aconcagua. La firma ganó la licitación de cuatro áreas el año pasado y ya tenía otros bloques en la provincia.



En la misma sintonía, el presidente de Petróleos Sudamericanos, con cuatro bloques en la provincia, Alfredo Bonatto, indicó que lo que están haciendo es “evaluar cuál es el impacto” y que por ahora los planes de inversión “están en línea con lo que programamos”.