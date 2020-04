Música para visibilizar la violencia de género durante la cuarentena

“La marea”, uno de los temas del nuevo disco de Macarena Montovi será el próximo capítulo que estará disponible en "Mixturas", el canal de YouTube del ministerio de las Culturas. Estará disponible desde el mediodía de este miércoles.

Esta vez, el objetivo es doble: ofrecer material cultural para pasar los días de aislamiento social, preventivo y obligatorio; pero también concientizar sobre la violencia de género, que según datos nacionales se está agudizando en este periodo de cuarentena.

"Macarena es compositora y cantante neuquina. Compuso el tema 'La Marea' como un abrazo, como un encuentro amoroso en los momentos de militancia. Necesario, para hacer frente al horror y dolor por la pérdida de tantas mujeres por violencia de género. Visibilizando la indignación, la sororidad y el refugio en la marea que nos cobija", aseguraron desde el ministerio para señalar uno de los motivos por los cuales se incluye este tema en la programación virtual. Desde que comenzó la cuarentena hasta este lunes, en el país hubo 11 femicidios.

Sobre "La Marea", Montovi contó: “Este trabajo hubiera sido muy difícil sin la sororidad que conocí y me fue brindada por muchas otras compañeras músicas, que me abrieron espacio y allanaron mi camino. La sororidad tiene como consecuencia inevitable que quienes la practicamos comenzamos a sentirnos poderosas y los sueños que antes parecían inalcanzables, se vuelven más cercanos”.

“En esta aventura me acompañó Daniela Amondarain, que no sólo es una muy virtuosa cantante de jazz en constante actividad, sino que es mi amiga, mi consejera, mi compinche. Su voz me acompaña en este tema como en el disco, lo que me llena de orgullo” , añadió Montovi.

Mixturas, es un canal de YouTube creado por el ministerio de las Culturas para compartir contenido de alta calidad y de mayor duración que los contenidos que se usan en redes sociales. "En este momento que tenemos que quedarnos en casa y que el afuera viene de la mano de las pantallas, Mixturas se propone estar cerca a través de las culturas, como un soporte para nuestros y nuestras artistas como así también para la comunidad", señalaron al respecto.