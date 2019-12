Nación asegura que no subirán las retenciones a la fruticultura

Las exportaciones fruticolas continúan gravadas con 3 pesos por dólar.

“Las retenciones para la fruticultura del Valle no subirán”, aseguró ayer una importante fuente del ministerio de Agricultura de la Nación que conduce Luis Basterra.

Las definiciones traen cierto grado de alivio a todo el sector ya que se temía que el incremento de las retenciones era generalizado y por lo tanto también afectarían a las exportaciones frutícolas. Desde Nación señalaron que son conscientes de la situación que atraviesan las economías regionales y es por ello por lo que tomaron la decisión de mantener por ahora el gravamen en los niveles de 3 pesos por dólar exportado.

“Tenemos plena conciencia de que no es la misma realidad que vive la producción de la Pampa Húmeda y la de las economías regionales”, confiaron desde las oficinas porteñas del ministerio ubicadas en Paseo Colón al 900. Sin embargo, no hubo comunicación oficial de como es que verdaderamente quedan las producciones regionales frente a esta nueva estructura impositiva. Esta claro que nada esta del todo definido en materia tributaria y no se descarta una mayor presión impositiva sobre el campo argentino.

Pero la noticia de mantener en 3 pesos por dólar exportado deja un sabor agridulce a todas las fuerzas productivas de la región. Es que el presidente Alberto Fernández había expresado, cuando era candidato, la necesidad de eliminar las retenciones a la fruticultura del Valle. Manifestó en ese entonces que un sector en crisis como es el de peras y manzanas no puede tener este tipo de tributo. Pero como siempre ocurre en la Argentina, una cosa es lo que se dice para ganar las elecciones y otra es lo que verdaderamente se hace cuando alguien llega al poder.

Reuniones

Funcionarios de Agricultura de Nación continuarán hoy con las reuniones para terminar de dar forma a las nuevas escalas impositivas para los productos de exportación que quedan por definir.

Existe un sector dentro de los asesores del ministro Luis Basterra que está presionando para unificar las retenciones en sólo tres grandes grupos: complejo sojero 30%, granos e industria cárnica 15% y el resto de los productos al 10%. En este último estarían comprendidas las economías regionales.

El otro de los sectores de asesores apunta a mantener a las economías regionales con una tasa en torno al 5%, que es el equivalente hoy a los 3 pesos que aportan por dólar exportado. En relación al complejo sojero, están de acuerdo con una tasa del 30% sobre el valor FOBexportado y en el resto de las actividades primarias aducen que el indicador debe estar relacionado con el nivel de rentabilidad de cada uno de los sectores.

“Son decisiones que hay que tomar de manera equilibrada”, confiaron desde Agricultura.

Análisis: La necesidad de anuncios para poder producir

En estos primeros días de gobierno, Alberto Fernández lanzó una serie de medidas económicas que apuntan a aumentar la recaudación. “El campo también tiene que hacer un esfuerzo”, señaló el presidente pocas horas después de anunciar un aumento sobre las retenciones para las exportaciones agropecuarias.

También se habla de un impuesto para el dólar turista, cambios en Bienes Personales y sumar tributos en sectores donde existan excedentes. Es decir, todas medidas que tienden a sostener el mayor gasto proyectado del Estado.

La producción frutícola necesita medidas para poder crecer.

El esfuerzo vuelve a caer sobre el privado. Nada se ha dicho de como el Gobierno piensa hacer crecer la economía. La fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén ve con cierta inquietud como las nuevas autoridades aumentan la presión tributaria sin dar claras señales de cómo salir de este escenario recesivo.

Si el sector privado no genera los dólares suficientes para poder pagar esta mayor presión tributaria, la crisis no tardará en llegar. Tendremos “un veranito” que mantendrá anestesiada la economía por un par de meses, pero nada es para siempre. Y menos en un país con la historia que arrastra la Argentina.