Nación avanza con el congelamiento de las naftas

La semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lo había adelantado públicamente y este miércoles se lo confirmó a las principales petroleras del país: el precio de los combustibles quedará congelado, al menos, hasta fin de año.

El gobierno nacional espera que, a través de esta medida y junto con el anuncio del precio sostén del barril de petróleo, las empresas mantengan los niveles de producción e inversión en el país una vez que se flexibilice el aislamiento obligatorio.

Lo que en su momento fue una mala noticia para sector, hoy pareciera no ser tan mala -al menos para las integradas- dado el contexto en el que se tomó la medida. La escasa demanda de petróleo y de combustibles en el mercado local e internacional dejó las cuentas de las petroleras en rojo y mantener el precio actual en momentos de bajas ventas le da una suerte de respiro a las integradas.

Si bien el sector está más en contra que a favor del congelamiento en este momento, una baja de precios en pleno coronavirus podría haber hundido más a la industria. Lo cierto es que tampoco se esperaba una baja inmediata y es que intervienen varios factores a la hora de fijar precios de surtidor más allá del valor del petróleo: uno de ellos son los impuestos, otro es el tipo de cambio, algo que impide una baja sustancial y que no depende de las petroleras.

Tanto el precio sostén para el barril de petróleo como el congelamiento de los combustibles son señales del gobierno para una industria que no forma parte de sus prioridades, pero que de igual manera le da certezas y previsibilidad para transitar los próximos meses del año y poder planear el 2021.

“La industria no lo ve como un salvavidas el congelamiento en este momento, es relativo porque los precios estuvieron congelados durante un montón de tiempo y el impacto en las cajas de las compañías fue enorme y aún no se pudieron recuperar”, le dijo a Energía On una importante fuente de una petrolera.

Para la industria hoy la primera preocupación en este momento, no tiene que ver ni con el precio del petróleo ni con las naftas sino más bien con qué pasará con la demanda.

“Ahora vamos a tener meses, ojalá sean meses, para recuperar lo que fue la caída en ventas en este momento, ya ni siquiera pensamos lo que se perdió el año pasado”, expresaron desde una integrada que consultó este medio.

Las compañías estiman que la recomposición de la demanda de combustibles minorista será la más rápida, pero será gradual y un desafío “enorme” para sostener la caja de las empresas. “Hoy no importa el valor que le pongas al barril criollo, la industria necesita demanda”, concluyó la fuente.