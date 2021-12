Natacha Jaitt también había acusado a Fabián Gianola de intentar abusarla

El actor Fabián Gianola debe presentarse este viernes en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), para comparecer tras haber recibido seis denuncias por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

En este marco, en las últimas horas se volvió tendencia en redes el nombre de Natacha Jaitt, quien murió en 2019, ya que ella había contado en Twitter un desagradable episodio con el también humorista.

Fue su hermano Ulises quien trajo el recuerdo en su cuenta oficial, señalando que Natacha había contado previamente cómo actuaba Gianola en la intimidad. “Ella avisó quien era Fabián Gianola”, escribió.

La publicación de la mediática fue el 6 de octubre de 2018, donde detalló con crudeza que el actor «me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs».

«Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre», concluyó Natacha la historia.

Contra Gianola pesan dos denuncias judiciales, realizadas por una locutora y una actriz, pero no son las únicas. Mediáticamente, también se han conocido testimonios de Celina Rucci, Andrea Ghidone, Dalys Ferreyra y de la primera dama, Fabiola Yañez.

“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, concluyó Yañez sobre su experiencia.