Fabián Gianola será indagado por abuso sexual y podría quedar detenido

El actor Fabián Gianola debe prestar declaración indagatoria ante la Justicia por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal, tras las denuncias presentadas por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre.

La determinación pertenece a la jueza en lo Criminal y Correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, luego del pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, que dirige la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

De hecho, Labozzetta podría pedir la detención del humorista en el marco de la investigación, derivado de las pruebas de cargo ante las que Gianola va a tener que responder.

Aguirre contó que, durante 2019, en dos ocasiones abusó de ella, en el marco de su actividad laboral en radio Colonia.

Según su testimonio, el actor la besó en la boca sin consentimiento en medio de una transmisión. «Lo hablé con él en privado, le dije que se ubicara y me dijo que no era con maldad«, relató ella sobre ese episodio.

La segunda vez, ella estaba sentada de costado y «me mete la mano en la cola y me hace una sonrisa. Para él quedó como algo normal. No sabía si levantarme e irme o ponerme a llorar. No fui a trabajar nunca más».

Por su parte, Meneses había relatado que fue abusada cuando trabaja con él en un ciclo televisivo, donde la tocó por debajo de la ropa y accedió carnalmente contra su voluntad.

Si bien esas dos presentaciones han tenido curso en la Justicia, también han aparecido testimonios de actrices como Dalys Ferreira, Celina Rucci, Andrea Ghidone y la primera dama Fabiola Yañez.

La defensa de Gianola indicó que estas acusaciones «son mentiras» y que se tratan «de una operación para mancharlo. Fabián esperará ser citado por la Justicia para romper allí el silencio y contar su verdad de los hechos», concluyeron.