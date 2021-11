Navarrete: «Me visto de líder en casa, esa es mi mayor felicidad»

En una definición sumamente reñida, Maximiliano Navarrete se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta al Valle en Zapala y sigue como líder de la competencia.

Roly, del Team Cutral Co, se impuso ante Nicolás Vivani, de JC Competición, en una llegada emocionante. De esta manera, se dará el gusto de correr la etapa de mañana como local en lo más alto de la tabla.

«Se hizo un trabajo espectacular con el equipo. Willy Lucero me dejó de cara a la raya en el sprint final. Fue un final hermoso», aseguró Navarrete minutos después de la victoria en diálogo con Radio Líder.

El ganador destacó el hecho de llegar puntero a la carrera de mañana en Cutral Co y también recordó cómo fue su triunfo en la segunda etapa donde se impuso tras las penalización a Vivani.

«Mañana me visto de líder en casa, esa es mi mayor felicidad. Creo me lo merecía por lo que me venía pasando. Le voy a poner el pecho por Cutral Co, por el equipo y por mí, que también puedo ganar sin polémica«, comentó al respecto.

Vivani quedó con la bronca por lo cerca que estuvo nuevamente de ganar pero fue optimista para lo que viene. «Hay que seguir luchando y quedarnos con lo bueno. Vamos a tratar de acortar el tiempo mañana en Cutral Co. Queda mucho por delante, ojalá sigamos en la pelea», señaló el ciclista de JC Competición.