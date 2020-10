Neuquén anunció las medidas para las localidades más afectadas por el coronavirus

“Desde las ocho de la noche nadie en la calle”, fue la frase del gobernador Omar Gutiérrez durante la conferencia de prensa que se realizó esta tarde para anunciar las nuevas medidas que se realizarán para intentar frenar los contagios por coronavirus.

El Jefe de Gabinete provincial, Sebastián González informó que las nuevas restricciones serán para las siete ciudades que tienen circulación comunitaria en la provincia: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala, y tendrán vigencia del 26 de octubre al 8 de noviembre.

Durante la semana, de 7 a 20 se permite la circulación de vehículos, a partir de esa hora estará prohibido transitar para todo tipo de ciudadanos. Las únicas excepciones serán por urgencia médica, para adquirir medicamentos, o con una reserva en espacio gastronómico habilitado, que deberá ser acreditado por el ticket.

Las reuniones sociales estarán estrictamente prohibidas, y no se podrá permanecer en parques y espacios públicos. Aseguran que habrá un estricto control de policial provincial y fuerzas federales.

Los comercios podrán abrir de 8 a 22 horas. La actividad de bares y restaurantes podrá funcionar hasta las 22:30 horas de lunes a sábados, tanto en la modalidad take away, delivery y atención al público en salón (prioritariamente en espacio abierto). Hasta las 23 horas podrán retirarse de esos establecimientos los empleados y clientes que se encontrarán en ellos.

El domingo se mantendrá la prohibición de circular en auto. Solamente podrán trasladarse en vehículos no motorizados. Los comercios deberán permanecer cerrados ese día, a excepción de Cutral Co y Plaza Huincul que tienen delivery.

Sigue vigente la modalidad de terminación par/impar del DNI para las salidas de abastecimiento de bienes y servicios, para actividades recreativas y la práctica de actividades deportivas.

También se anunció que se habilitará un 0800 para hacer denuncias.

Gutiérrez afirmó que “estamos en un momento, complejo, difícil”. Aclaró que las nuevas restricciones “no son medidas de Mandrake”, o sea “no se lucha en esta pandemia con medidas mágicas”. Consideró que lo más importante “es el nivel de acatamiento a las medidas”.

El mandatario provincial acentuó que están prohibidas las reuniones sociales, pidió “que nos metamos en casa” y añadió que es necesario respetar la burbuja social conviviente.

Gutiérrez destacó: “yo me he sentido acompañado y respaldado por cada intendente”. Sin embargo José Rioseco, el jefe comunal de Cutral Co pidió que cuando se adopte una medida, que antes sea consultada con los intendentes.