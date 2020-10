Sigue el aislamiento en Neuquén, Río Negro y otras seis provincias

El presidente Alberto Fernández, ayer, en Misiones, con el gobernador Herrera Ahuad y el ministro de Salud González García.

Desde Misiones, a donde viajó para inaugurar obras en un hospital y firmar convenios, el presidente Alberto Fernández anunció una nueva extensión, por otras dos semanas, hasta el 8 de noviembre, de las restricciones por el coronavirus. Las medidas seguirán focalizadas especialmente en las ocho provincias más afectadas por la pandemia, entre ellas Río Negro y Neuquén, además del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fernández reconoció además que la situación sanitaria en Roca y la ciudad de Neuquén está “en un nivel de saturación en un punto límite”.



Es la primera vez desde marzo, en 15 presentaciones sobre la pandemia, que Fernández sale de Buenos Aires para hacer los anuncios. “Vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus. Por 14 días más mantendremos las disposiciones vigentes de aislamiento y distanciamiento social”, dijo. Lo acompañaban el ministro de Salud, Ginés González García, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

“El interior ha diseminado el virus más allá de las grandes ciudades. Seguirá mientras el tránsito siga ocurriendo”. Alberto Fernández

Fernández dijo que la noche anterior había hablado con los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carerras, y de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Tucumán, Chubut y Buenos Aires y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar la nueva fase. González García, dijo el presidente, coordinó las acciones con el grupo de especialistas que asesora al gobierno.



El presidente dijo que la pandemia en la Argentina se estabilizó en un promedio de 15.000 contagios diarios, con diseminación en ciudades del interior del país y en pequeñas localidades cercanas. “Decidí concentrar el esfuerzo en esas ocho provincias” dijo Fernández, ante la evidencia de que la región del AMBA registra ocho semanas consecutivas de caídas de los contagios.

“Hay lugares donde el nivel de saturación está en un punto límite. Pasa en Roca, Neuquén, Mendoza y en Villa María y Río Cuarto, en Córdoba”. Alberto Fernández

Habló de una situación de “estrés” en la atención médica en localidades de esas provincias, “con hospitales que se colman y terapistas que se cansan”, y que el principal objetivo del gobierno nacional es garantizar la atención médica. Fernández habló de un “nivel de saturación en un punto límite” en las ciudades de Neuquén y Roca, además de Mendoza, Gran Mendoza y Río Cuarto y Villa María, en Córdoba. “Ahí viene la necesidad de que en esas ciudades se atiendan todos los pueblos cercanos”, dijo. “Vamos a ver qué frutos han dados los 14 días de aislamiento sanitario y a seguir en las mismas condiciones”.

“Todos queremos que exista el verano”

“Todos queremos que exista el verano. Pero para que exista el verano es muy importante que nos cuidemos hoy” . El presidente Alberto Fernández advirtió desde Misiones los límites que enfrenta la temporada de verano ante la propagación de la pandemia.

Puso como ejemplo la situación en Mar del Plata. “Estuvo prácticamente sin casos y repentinamente empezaron a crecer y hoy es una de las ciudades más complicadas”, dijo. “Para que tenga verano tenemos que parar y minimizar el problema hoy”, advirtió. La provincia de Buenos Aires anunció días atrás que habrá temporada de verano entre diciembre y abril.

El lunes entrarán bajo la modalidad de Distanciamiento Social Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan.

Nación incluiría a Viedma con las restricciones de ASPO

Río Negro esperará el decreto nacional, pero no prevé sorpresas. En principio, advierte que Nación mantendrá las restricciones de ASPO en el Alto Valle –Departamento Roca–, Bariloche y Dina Huapi, y se sumaría en ese aislamiento a Viedma.



Trascendió incluso que la gobernadora Arabela Carreras habló del tema con el presidente Alberto Fernández el miércoles en la audiencia en Casa Rosada y, posteriormente, el jueves, lo abordaron en ocasión de la videoconferencia con otros mandatarios.



Igualmente, las zonas de ASPO en Río Negro se interpretan actualmente como escenarios con flexibilizaciones, salvo limitaciones de circulación en horario nocturno. Viedma, con un alto registro de contagios, ingresará en ese rango y no significará grandes cambios. “No hay margen para mayores cierres”, admiten en la provincia.



El intendente Pedro Pesatti comparte ese criterio y su atención se centra en las reuniones sociales, con su tránsito nocturno.

El gobierno de Arabela Carreras avanzará en su decreto luego que se formalice la normativa de Nación, que sería mañana. La misma mantendrá la prohibición del turismo, posibilitando excepciones, como la autorizada para Bariloche, y que tendrá su ratificación de la provincia. No se ha logrado el ingreso turístico esperado, pues se pretendía medio millar de visitantes en una semana y, ajustadamente, se ha superado los 200 .



La mandataria conversó de esa prueba con el presidente. También se “mencionó” el tema sanitario, repasando “los controles” que se realizan y “el crecimiento en Río Negro, con muchos registrados, pero hemos empezado con casos muy temprano. La situación es preocupante, como en todo el país. El crecimiento está bastante aplanado, pero no es tranquilizador porque la curva no decrece”, resaltó.

Neuquén libera la circulación vehicular entre las 7 y las 20

Gutiérrez estuvo con los 7 intendentes de las ciudades.

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez liberó, desde el lunes, a circulación vehicular para trabajadores esenciales y no esenciales entre las 7 y las 20. Lo anunció anoche en una rueda de prensa que compartió con intendentes de ciudades con transmisión comunitaria. La medida regirá hasta el 8 de noviembre.

De 20 a 7 no se podrá circular, excepto reserva en espacio gastronómico habilitado.



Sigue vigente la modalidad de terminación par/impar del DNI para las salidas de abastecimiento de bienes y servicios, para el disfrute de actividades recreativas y la práctica de actividades deportivas.

Se fija la franja horaria de 8 a 20 de lunes a sábado para el ejercicio de todas las actividades comerciales y de servicios, las actividades recreativas y deportivas habilitadas.



En todos los casos, de acuerdo a los protocolos ya aprobados.

La actividad de bares y restaurantes será de lunes a sábados hasta las 22.30 en las modalidades take away, delivery y atención al público de salón (en espacio abierto). Empleados y clientes del establecimiento podrán retirarse hasta las 23.



Los domingos seguirán sin circulación vehicular. Solo se permitirá la circulación peatonal o en medios no motorizados y no podrá haber actividad comercial alguna.

Las reuniones sociales siguen prohibidas. Las personas no podrán permanecer físicamente o aparcar en espacios públicos, plazas y paseos.