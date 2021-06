Neuquén gastó más de $7 millones en hisopados para los que llegaron desde el exterior

El gobierno provincial ratificó su estrategia de vigilancia para el regreso de los neuquinos que se encuentran en el exterior. Hasta el 9 de julio por lo menos, cuando vence el decreto 411/21, obligará a los viajeros que ingresen a la provincia a que realicen el aislamiento en sus domicilios. Según entienden desde el Ejecutivo, el volumen, unas 310 personas al mes, no justifica mayores cambios. Pero también continuará absorbiendo el costo de los test PCR para las altas definitivas. Este es quizá el punto más polémico porque en apenas tres meses el Estado gastó más de 7 millones de pesos en cubrir un requisito que, para ingresar al país, los viajeros deben pagar de su bolsillo.

Otra de las explicaciones que recibió este medio es que hacerlo a través del sistema público de Salud y asumir el costo permite despejar dudas sobre el alta definitiva y, además, garantiza un mejor seguimiento del aislamiento obligatorio. En el país se detectó que un 40% infringe la cuarentena impuesta para evitar la propagación de nuevas variantes del coronavirus que suelen ser más contagiosas y agresivas.

En este caso se trata de la cepa Delta, antes conocida como India, que incluso provoca síntomas aún con una dosis de la vacuna aplicada.

Otro dato sobre las salidas al exterior es que más del 60% lo hace por turismo y ante las recomendaciones del ministerio de Salud de evitar los viajes por el avance de la pandemia y la aparición de nuevas variantes. En ese caso resulta un costo más difícil de digerir que el Estado termine subsidiando una parte de un viaje de esparcimiento que en la totalidad de los casos son emprendidas por familias y personas de buen poder adquisitivo.

Alrededor de un 15% son regresos por trabajo. En la mayoría de los casos vinculados a la industria petrolera que suele tener coberturas médicas exhaustivas y protocolos infranqueables.

Según el nomenclador del Laboratorio Central del sistema de Salud neuquino un test PCR tiene un costo de 6.512 pesos. El mismo estudio en un laboratorio privado puede costar más de 8.000 pesos y puede sumar adicionales y el hisopado se realiza a domicilio. Utilizando los valores oficiales, Neuquén destinó 7.013.424 pesos en hisopar a neuquinos que volvieron desde el exterior desde el 25 de marzo hasta principios de esta semana.

Por la cantidad de tests que se demandan, desde el gobierno tampoco creen que implique una presión extra para el sistema público. Por el momento no analizan cambios en las disposiciones adoptadas y si bien entienden que no es lo óptimo cubrir con fondos públicos lo que debería ser una obligación de la persona que decide viajar en pandemia, creen que es más importante la vigilancia epidemiológica. Si bien desde fines de marzo a la actualidad se sumaron más de 37 mil nuevos casos, solo fueron 27 las personas que no desobedecieron el aislamiento.