Neuquén incorporó 11.000 beneficiarios a la Asignación Universal por Hijo

La provincia de Neuquén sumó 11.000 niños y niñas beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) este año tras un proceso de cruzamiento de datos y verificación de documentación realizado por la Anses. Se estima que, a nivel país, son en total de un millón.

La AUH es una asignación mensual por hasta cinco hijos menores de 18 años que cobra uno solo de los padres, priorizando a la madre.

El presidente Alberto Fernández y la titular de Anses, Fernanda Raverta, habían anunciado en octubre un proceso de cruzamiento de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de Reincidencia.

El jefe de la Regional Sur I, Pablo Todero, explicó este jueves en declaraciones a Radio Nacional que los beneficiarios incorporados en Neuquén son alrededor de 11.000, mientras que en Río Negro suman 9.800 y en La Pampa, 5.400.

El funcionario también detalló que, como parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional a través de distintos programas, se duplicará el monto de tarjeta Alimentar, del programa Potenciar Trabajo y también se pagará "el 20% retroactivo en las AUH que es un monto que se retiene todos los meses y que se está pagando en este momento".

Todero indicó que no hará falta que las familias se acerquen a las oficinas de la Anses con la libreta de vacunación y escolaridad para poder recibir el pago, ya que se exceptuó ese paso por las dificultades que impone la pandemia.

Lo mismo se hará el año que viene, aunque los requisitos de cumplir el calendario de vacunación y controles médicos de los niños y niñas y garantizar que asistan a la escuela seguirán vigentes.

"No se exceptúa de la condición, pero la documentación no la tienen que traer. Como dijo Fernanda Raverta junto al presidente, vamos a ser un Estado más inteligente. No tiene que venir la gente, vamos a ir nosotros a través de Salud y de Educación, con las distintas provincias, a buscar la información y cruzarla", explicó.

Hasta ahora eran unos 36.000 niños y niñas los beneficiarios de la AUH en Neuquén, por lo que llegarían a 47.000 con las nuevas incorporaciones.