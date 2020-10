La ministra de Salud, Andrea Peve, recordó que Neuquén no prohíbe la venta ni la fabricación del ibuprofeno inhalatorio. A la vez, resaltó que la cartera no recomienda el tratamiento, que se difundió como un método beneficioso contra el coronavirus, porque no hay bases científicas que comprueben sus efectos.

“No es que estamos en contra del ibuprofeno ni de ninguna medicación o en contra de otra droga que se pueda probar en covid, sería realmente necio por parte nuestra no colaborar en encontrar la cura o no colaborar en encontrar algo que alivie, pero la verdad es que para eso como Ministerio nosotros debemos respetar normas y leyes sobre uso de medicamento hacia las personas". Así, aclaró en una nota a LU5, la postura oficial frente a una polémica por el tratamiento en la provincia.

En Neuquén, Juntos por el Cambio presentó un proyecto en la Legislatura para que el ibuprofeno inhalatorio se utilice bajo los términos de "uso compasivo", como se aprobó en Córdoba y otras provincias.

La polémica surge en base a que, a diferencia del dióxido de cloro, el ibuprofeno es una droga aprobada para el consumo humano, pero en otra versión -no inhalatoria- y para otras patologías. El estudio de Córdoba comenzó en mayo, con 40 pacientes, y espera tener resultados en enero. La Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Redarets) lo cuestionó porque "no es un ensayo clínico controlado ni aleatorizado que constituye el gold standard para establecer si un nuevo tratamiento es efectivo y seguro".

En este sentido, Peve resaltó: "lo que nosotros hacemos es no recomendar un tratamiento que no está probado en ningún lado, que no hay una base científica que nos hable de eficacia, que nos hable de seguridad”.

En todo el país, los médicos pueden el ibuprofeno inhalatorio y los farmacéuticos pueden hacerlo. Siempre debe ser bajo receta, una por paciente y sin tener el producto en stock. Las consecuencias del tratamiento son responsabilidad del profesional de Salud. Bajo estos términos, las provincias no lo prohíben. "No prohibimos ni la fabricación. De hecho hay algunas farmacias que además son farmacias fiscalizadas por el Ministerio y sabemos que lo están haciendo, tampoco prohibimos la venta porque hay leyes para eso", explicó la ministra.