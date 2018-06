Las estrategias para llegar al trabajo pese al paro

“Me vine en bicicleta desde Cipolletti, mi compañera de trabajo no pudo venir porque no tuvo cómo”, dijo Rolly, empleado de comercio en la zona del bajo de Neuquén que fue a trabajar el día de paro nacional.

“Siempre hay gente en el andén, pero hoy no vino nadie porque ya sabían que no hay trenes hasta mañana martes, que sale el primero casi a las 6. Están los carteles pegados de que adherían, así es que no vinieron directamente”, sostuvo.

En el andén del tren, personal de guardia explicó que sólo sus compañeros que estaban adheridos a la UTA pararon al igual que los de la Fraternidad, pero en su caso por no estar agremiado, no se sumó la jornada de protesta.

Vicky, una obstetra que trabaja en una clínica en el microcentro neuquino explicó que salió esta mañana después de las 8 tras una guardia de 24 horas. “El paro se notó bastante, pacientes que no llegaron y gente que está en los servicios escenciales; yo arreglé para que me vinieran a buscar, pero si no conseguía, me tenía que volver caminando”, sostuvo.

Los taxistas Darío y Orlando sostuvieron que “no hubo más movimiento del habitual de los taxis, hubo menos inclusive porque no hay bancos, pero la gente que quiso llegar al centro para trabajar o hacer otra cosa, lo hizo por otros medios, no tuvimos gran demanda de pasajeros extra”, aseguraron.

En su caso, el gremio de los taxistas “nos dejó librados a los que querían venir a trabajar lo hicieran, y los que querían parar, podían hacerlo”, sostuvieron.