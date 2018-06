Las jubilaciones municipales de Neuquén al borde del cambio

Alguna solución tiene que haber, en la municipalidad la cantidad de empleados sigue disminuyendo y los jubilados siguen aumentando”, explicó el presidente del Consejo de Administración de la caja jubilatoria municipal (IMPS), Mauricio Zecca.

El Instituto muncipal está en crisis porque los aportes de los activos no cubren el pago de las 1.200 jubilaciones de los ex agentes. En 2017 el déficit fue de 20 millones y para 2018 la proyección fue cifrada en 120 millones si no hay cambios en la ecuación. El 7 de junio en el Concejo Deliberante se votarán dos proyectos de salvataje del IMPS que son antagónicos.

Te puede interesar: El salvataje a la caja municipal retrocedió dos casilleros

El de Cambiemos -un bloque con 7 votos- plantea el incremento del porcentaje de aportes de los municipales que están en actividad, y la venta de algunos bienes de para inyectar fondos.

El del MPN -6 concejales- postula incentivos de antigüedad y otros beneficios para retener a los más de 740 agentes que están en condiciones de irse en el período 2018 - 2021.

Con la permanencia de estos agentes hasta cumplir los 60 y 65 años, se prevé revertir el desfase económico.

Son municipales que ingresaron hasta el 2006 y adhieren a un régimen especial por el que podrán jubilarse con 30 años de servicio, independientemente de la edad.

En las condiciones de déficit previsional que tiene la caja municipal, la jubilación de estos agentes descompensará al límite la ecuación financiera.

“El instituto no está en quiebra, no le debemos a nadie y funcionamos adecuadamente, pero el año pasado ya tuvimos un déficit de 20 millones de pesos”, explicó Zecca.

Hasta 2016 el rojo por ingresos de aportantes se cubrían con el ahorro por colocación de bonos, superávit de las actividades de turismo, rentabilidad de préstamos a los afiliados y la actividad económica de la farmacia social y el turismo, entre otros.

Te puede interesar: Duro cruce por los aportes jubilatorios de la caja municipal de Neuquén

Zecca indicó que una relación equilibrada para las cajas jubilatorias sería de 1 a 5 activo / pasivo ó 1 jubilado cada 4 aportantes para evitar el colapso.

En la situación actual del IMPS la relación es de 1 a 2,5 activos, por eso la proyección para 2018 es de 120 millones de “déficit previsional”.

“No tenemos previsto vender los complejos turísticos ni hoteles, si esto continúa podemos desprendernos de unos 20 terrenos baldíos que son del IMPS en Neuquén capital, en la zona de Nueva España ó Villa la Angostura, para hacer loteos”, dijo el administrador.

Agregó que “sí o sí necesitamos una solución, porque esto cambia todos los años. Tal vez podríamos seguir en esta condición un tiempo más, pero con una complejidad creciente”, destacó.

En junio, los aportes de los municipales alcanzará a 13,5 por ciento de su sueldo, mientras que la comuna deberá hacer aportes de un 14 por ciento por cada agente de planta permanente.

El proyecto del oficialismo impulsa llevar estas cifras a 17 y 18 por ciento de alicuota, una alternativa que es resisitida por el gremio municipal.

“No fuimos nosotros los que generamos el descalabro de la caja, fue el Ejecutivo cuando dejó de aportar”, sostuvo el secretario general del Sindicato de municipales (SiTraMuNe), Santiago Baudino, quien adelantó que habrá conflicto si se aprueba la iniciativa del oficialismo quiroguista.