Nicola le explica a Quiroga sobre la base de Estados Unidos en Neuquén

El presidente del bloque de concejales del MPN, Alejandro Nicola se refirió a los dichos del intendente Horacio Quiroga, y expresó: “Yo no sé si Quiroga se hace el distraído, no lee los diarios o no sabe lo que ocurre en la ciudad”, porque “el municipio forma parte del Comité de Emergencia, por lo cual Quiroga debería estar informado, si es que no se entera por las noticias. Además las bases hace tiempo que están construidas, y ahora se va a avanzar en la construcción de las instalaciones sin ningún costo para la provincia”.

Nicola argumentó que “la nueva sede de Defensa Civil de la provincia y el Centro Operativo de Emergencias se construirán en el marco de un programa de ayuda humanitaria de la embajada de Estados Unidos, en el cual la Provincia ingresó en 2009 y mediante el cual se consiguió un campamento para evacuados durante la emergencia por la erupción del volcán Puyehue de 2011 y vehículos todo terreno que se destinaron al Plan Nacional de Manejo del Fuego”.