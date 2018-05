Qué dicen los padres que llevan a sus hijos al colegio denunciado de Neuquén

Luego de la denuncia contra el colegio privado de Neuquén Sagrado Corazón, padres que sacaron a sus hijos de la institución contaron sus historias, mientras que los que aun sigue llevándolos al lugar detallaron su experiencia.

El Consejo Provincial de Educación revisará en la sesión de hoy el informe realizado por las denuncias que dos familias presentaron contra la escuela, acusada de pedirles a los niños de tercer grado que se bajen los pantalones para revisar si “se habían hecho caca”.

El hecho tomó estado público a través de Patricio Núñez, quien explicó que su hija le contó lo sucedido. Además, afirmó que la niña sufrió infección urinaria porque no les permiten ir al baño en hora de clase.

Esta normativa fue la que motivó que Valeria sacar a su hijo del colegio. La mujer detalló que en una ocasión le comunicaron que al niño “le cambiaron el pantalón manifestando que no había llegado al baño” y que, en otra oportunidad, “directamente no le cambiaron el pantalón”.

Según Valeria, los directivos le argumentaron que la escuela “no tiene personal para mandar a los chicos al baño cada vez que se le ocurre porque van a jugar”.

Otro que cambió de colegio a su hijo fue Rodrigo, porque, afirmó, la maestra de jardín de infantes instó al niño a no contar que se había golpeado con otro compañerito. “Fue hace tres años, hice la denuncia en el CPE. Cuando voy a bañarlo, veo los moretones en la espalda y me costó mucho que me contara que pasó porque, textualmente, me dijo: ‘es que la seño nos dijo que los nenes buenos no le cuentan a los papás’. La directora justificó el caso diciéndome que no quisieron preocuparnos porque los chicos suelen exagarar” relató el hombre.

La prohibición de ir al baño en horas de clases no es un aspecto desconocido entre las familias. Paola, cuyo hijo va a jardín de infantes, dijo que jamás hubo incovenientes, pero que habían consultado por la norma y que desde la institución les respondieron en el mismo tono que a Valeria, sobre la falta de personal y el objetivo de que los niños no deambulen por el edificio.

Pablo, otro papá que lleva a su hijo a esa escuela, contó que no tuvieron problemas y que el niño no manifestó que le prohiban ir al baño, pero que el conocimiento de las denuncias puso a su familia en alerta.

Hasta el momento el colegio continúa funcionando normalmente, aunque cerró la cuenta que tenía en Facebook y no se han dado declaraciones públicas sobre las acusaciones.