Neymar y un mensaje que hace mucho ruido

Uno de los mejores jugadores del mundo está lesionado y se manifestó en las redes sociales. Se trata de Neymar, quien no podrá ser de la partida en el duelo de su equipo, PSG, contra Barcelona por la Champions.

El brasileño padece un problema en el aductor izquierdo y los estudios arrojaron como conclusión que no podrá jugar, al menos, por un mes. Eso lo deja afuera de la ida de octavos el martes 16 de febrero ante el equipo Catalán en Camp Nou y también lo pone en duda para la revancha del miércoles 10 de marzo.

No es la primera lesión que sufre Neymar en su carrera, sino todo lo contrario. Ha tenido problemas físicos constantemente y mucho de eso tiene que ver con su estilo de juego y el roce con los rivales.

El delantero surgido en Santos se expresó de manera contundente en su cuenta de instagram.

''La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista decir: “Realmente hay que golpearlo”; “se cae”; “llora”; “niño” “mimado” y etc. Sinceramente me entristece y no sé cuánto puedo soportarlo. Solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más. ''

Paris Saint Germain, avanzó el miércoles a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia de fútbol al derrotar a Caen, de la segunda categoría, por 1 a 0, de visitante. El brasileño se retiró lesionado después de sufrir un fuerte golpe en su pierna izquierda. Neymar fue impactado por el defensor de Caen Steeve Yago y estuvo durante varios minutos visiblemente molesto y fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo.

Cabe recordar que PSG es uno de los destinos posibles de Lionel Messi luego de mitad de año, cuando termina su contrato en Barcelona. La presencia de Neymar y Ángel Di María, que también está lesionado, podría inclinar la balanza para que el 10 argentino llegue al club francés.

Mauricio Pochettino, DT de París Saint Germain, se expresó sobre la situación de Neymar. “Lo que puedo decir es que Neymar es un jugador top, uno de los 5 mejores del mundo. Su nombre habla, eso es normal. Todo lo que puedo decir es que Ney es un gran profesional, con mucha humildad. Neymar es un gran profesional con un talento enorme, con compromiso total al servicio del equipo. Es fuerte, maduro. Es muy entrañable, lo da todo por el equipo. Cuando lo conoces te das cuenta de sus valores, es un chico extraordinario. No he visto los periódicos y no me interesa. Os cuento lo que llevo 40 días pasando aquí en el club, eso es lo más importante. Hay que escuchar un poco más a los entrenadores en una rueda de prensa, cuando te hablamos de los jugadores que conoces bien, no debes sacar las cosas de contexto y no creer siempre lo que se basa en información externa”, afirmó el técnico.