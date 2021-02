"No estamos pudiendo llegar" reconoció la subsecretaria de Mujeres de Neuquén

La subsecretaria de Mujeres de Neuquén, Patricia Maistegui, analizó el femicidio de Guadalupe Curual en Villa la Angostura. "Este no es el primero, tuvimos el de Majo el 14 de enero en Cordón Colón que todavía no avanzó la causa, entonces, evidentemente, no estamos pudiendo llegar para prevenir estas cosas", reconoció.

La funcionaria, en diálogo con La Jungla", calificó el crimen de "grotesco" y lo enmarcó en un "avance de femicidios", tanto con o sin intervención del Estado, por que consideró que "lo que queda es ir revisándonos".

Maistegui detalló que en Villa la Angostura se estaba trabajando con las capacitaciones de ley Micaela y en pensar la violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos, pero aclaró: "se está trabajando, pero es insuficiente".

"Tenemos más preguntas que respuestas", lamentó y analizó que se debe trabajar en qué pasa cuando una mujer realiza una denuncia. "Las medidas de restricción no son suficientes", resaltó.