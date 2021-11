No habrá recolección de residuos el lunes en ciudades del Alto Valle Este

No habrá recolección de residuos domiciliarios por el día del empleado municipal.

Por el día del empleado municipal, este lunes no se prestará el servicio de recolección de residuos en Huergo, Godoy y Chichinales. En el caso de Villa Regina, la no prestación del servicio será este domingo, y en Mainqué el lunes no habrá atención al público en el municipio.

El municipio reginense a través de la Secretaría de Obras y Servicios indicó que mañana domingo no se prestará la recolección de residuos domiciliarios, mientras que el lunes se prestará con los horarios y recorridos habituales por los barrios.

A su vez, mediante el decreto 162/21 el municipio reginense anunció que tampoco habrá atención al público en el edificio municipal.

Por su parte, el municipio de Huergo por el decreto municipal 7041, se determinó que el lunes no se brindará el servicio de recolección “debido al asueto por el día del empleado municipal”. Agregaron que “el martes 9 se retoma con normalidad el servicio. Se requiere la colaboración de la comunidad y evitar sacar la basura domiciliaria los días que no haya recorrido”.

Por la celebración del día del empleado municipal, el municipio de Godoy informó que este lunes no habrá recolección de residuos y el servicio se retomará con normalidad a partir del martes.

El municipio de Chichinales, en tanto, adelantó que este lunes no habrá atención al público ni se prestará el servicio de recolección de residuos por celebrarse el día del empleado municipal. Al mismo tiempo, adelantaron que el lunes se comenzará con el programa de fumigación contra insectos a partir de las 9 en el barrio Otto Krause.

Finalmente, el municipio de Mainqué, indicó que no habrá atención al público, aunque sí se prestará el servicio de recolección y el de riego de calles.