Enzo Fernández podría cambiar de club después del Mundial: lo siguen tres gigantes de Europa

Chelsea atraviesa un presente desconcertante. Liam Rosenior asumió como entrenador de los Blues en enero, pero duró menos de cuatro meses en el cargo: perdió sus últimos cinco partidos por la Premier League de manera consecutiva y fue destituido. En su lugar, asumió Calum McFarlane como director técnico interino hasta el final de la temporada.

En ese contexto, Enzo Fernández tampoco atraviesa su mejor momento desde su llegada en 2023. El mediocampista argentino pasó de ser capitán a quedar relegado en dos encuentros tras realizar declaraciones polémicas sobre su futuro en el club. En ese sentido, dejó entrever un guiño hacia Real Madrid que no pasó desapercibido.

El Merengue fue uno de los primeros en interesarse por el ex River. Tras las salidas de Luka Modric y Toni Kroos, Florentino Pérez aún no encontró reemplazantes definitivos en la mitad de la cancha y el nombre del argentino aparece como una de las principales opciones.

Además, el volante también fue sondeado por París Saint-Germain, último campeón de la Champions League, que quiere repetir este año y está en semifinales.

Manchester City se sumó a la lista de interesados

En las últimas horas, el medio británico The Athletic confirmó que Manchester City está interesado en incorporar a Enzo Fernández después del Mundial.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola perderá su capitán Bernardo Silva a mitad de temporada, ya que finaliza su contrato y no renovará, y el entrenador español considera al argentino como un reemplazo ideal. El portugués transita su novena temporada en el club y, ante una posible salida, la dirigencia no vería con malos ojos ejecutar la cláusula de rescisión del ex Benfica, tasada en 121 millones de euros.

De todas maneras, su representante, Javier «Flaco» Pastore, aseguró recientemente que la relación con la dirigencia de Chelsea se recompuso. Sin embargo, también dejó en claro que buscarán mejorar el contrato del futbolista, que tiene vínculo vigente hasta 2032.

A esto se suma el flojo presente deportivo de los Blues, actualmente fuera de los puestos de clasificación a competiciones europeas, un factor que podría inclinar la balanza y empujar a Enzo Fernández a cambiar de aire tras la Copa del Mundo.