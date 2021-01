Fracasó el acuerdo entre empresarios y el sindicato gastronómico de Bariloche

En Bariloche hay miles de trabajadores gastronómicos y desde el sindicato afirman que el año pasado no recibieron aumento salarial. (Foto Archivo)

Cuando estaba todo encaminado para resolver el conflicto entre los empresarios del sector hotelero-gastronómico de Bariloche y los representantes de los trabajadores, surgió otra diferencia y no hubo acuerdo.

El secretario general del sindicato gastronómico de Bariloche, Nelson Rasini, informó esta tarde de lunes que los representantes de los empresarios plantearon dejar sin efecto el plus por temporada que los trabajadores perciben históricamente en esta ciudad en enero y febrero.

“Quieren que no se active el plus de productividad”, afirmó Rasini. Explicó que ese plus representa un 25 por ciento de los salarios básicos que se pagan en enero y febrero. Y aclaró que está vigente por el convenio zonal.

Aseguró que rechazaron de manera rotunda esa idea. Por eso, los representantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

Rasini explicó que no pueden aceptar que se les quite el plus de temporada a los trabajadores porque es un derecho adquirido. Comentó que cuando levantaron el corte de ruta la semana pasada fue para mostrar la voluntad del sindicato y de los trabajadores gastronómicos de colaborar con la paz social.

Recordó que habían aceptado -en pos de resolver el conflicto- que se les pague una suma fija de entre 8.500 y 9.000 pesos a cada trabajador gastronómico temporario, que no había sido convocado para esta temporada, que sumado al aporte de Nación percibirá unos 18.000 pesos de bolsillo durante enero, febrero, marzo, abril y mayo.

“Le aceptamos esa propuesta para acercar posiciones, aceptamos que el incremento del 12 por ciento, acordado para enero a nivel nacional, sea otorgado a cuenta de futuros aumentos, pero ahora nos salen que no quieren pagar el plus de temporada”, planteó, indignado.

“Los empresarios nos dicen que no están bien ¿y cómo creen que están los trabajadores que hace diez meses que vienen cobrando sueldos de miseria?”, advirtió Rasini. “No están pagando cargas sociales por un decreto de Nación, recibieron ATP´; las quieren todas”, sostuvo.

“Fuimos a cortar la ruta para buscar una respuesta para los trabajadores temporarios y el 12 por ciento de aumento salarial para todos; no vamos a firmar ahora un acuerdo que implica una quita del 25 por ciento del plus”, aseveró. Indicó que el aumento acordado a nivel nacional contempla una suba del 12 por ciento en enero, otros 10 por ciento en marzo y el último tramo del 12 por ciento, en mayo.

“Nosotros entendemos que la situación no es normal, pero el año pasado los trabajadores no recibieron ni un solo aumento”, recordó. Rasini contó que estaba todo dispuesto para avanzar con el acuerdo. Por eso, habían acordado reunirse a las 15 en la sede de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica para ultimar los puntos del acuerdo y concurrir con todo listo a la delegación de Trabajo de la provincia en Bariloche.

Pero en la reunión que se hizo en la oficina que la entidad tiene en el edificio Bariloche Center, los representantes de los empresarios plantearon la quita del plus y se rompió el acuerdo previo.

Rasini comentó que el titular de la asociación empresaria hotelero gastronómica, Claudio Roccatagliata, estuvo en la reunión, acompañado de otro referente de la entidad, de la abogada de la institución y Joaquín Escardó.