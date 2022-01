“No solo mató a mi hija sino también a mi familia”, dijo el padre de Evelyn Alarcón

El sol golpea fuerte en plena cosecha y César sabe que el tiempo apremia en la chacra a esta altura del año. A pesar de eso, hace una pausa en su tarea diaria y se toma unos minutos para hablar de su hija Evelyn Alarcón, a quien perdió trágicamente en abril pasado, cuando el conductor de una camioneta la embistió y la mató en una zona rural de Regina.

A sus 49 años, este trabajador de la chacra nunca imaginó siquiera atravesar por una situación de estas características. “Siempre fui un hombre de trabajo que se dedicó a su familia y a darles lo poco que tenía”, explicó en la charla previa.

“A veces salgo de mi casa y en medio de la chacra grito, lloro y me revuelco de dolor. No sólo mató a mi hija, también me mató a mi y a mi familia”, dijo al borde del llanto este vecino de Villa Regina quien pidió la mayor condena para Adolfo De Toffol, el conductor del rodado.

Cuando se cumplieron cinco meses de la partida de Evelyn, su familia pintó una estrella amarilla sobre calle General Paz. El papá pidió justicia. Foto archivo

Todo solidaridad

A César todavía le cuesta creer que su hija ya no está en el seno familiar. Y se aferra a los recuerdos de una joven emprendedora y solidaria que era capaz de darlo todo; no sólo por su familia sino también por cualquier persona que se lo pidiera.

“Mi hija tenía 11 años cuando su madre se enfermó de cáncer y tuvimos que hacer un tratamiento en Buenos Aires. Ella se hizo cargo de sus hermanos y pasó toda la adolescencia con su mamá con esa enfermedad”, recordó Alarcón, quien hace fuerza para no dejar caer las lágrimas.

Evelyn siempre tuvo en mente ser policía y lo logró hace unos años por lo que estaba cumpliendo tareas en la comisaría de Godoy. Para César fue una meta que logró con esfuerzo y que muchas veces le permitió colaborar con su familia.

Mi hija era donante de órganos y como la dejó abandonada no se pudo llevar adelante una ablación. César Alarcón, papá de Evelyn.

“Mire el año pasado se fue a hacer adicionales a San Antonio Oeste en verano y todo lo que ganó lo invirtió en alquilar un departamento para llevar a su familia a la playa. Yo no pude ir entonces me mandó plata para que me vaya a comer a un restaurante”, recuerda con orgullo este vecino quien una y otra vez intenta buscar respuestas por la muerte de su hija.

Ya pasaron nueve meses del trágico día que Evelyn perdió la vida y Alarcón cree que están ante una posibilidad importante de que De Toffol cumpla con una condena “ejemplar”.

Cesura

Se estima que tras la feria judicial se realizará el juicio de cesura donde se deberá determinar la condena que cumplirá el conductor.

“Para mí seis años es muy poco porque hubo agravantes ya que esta persona no sólo no le prestó atención a mi hija sino que después huyó del lugar”, dijo.

Es que tras el hecho, De Toffol y sus dos acompañantes escaparon a bordo de la camioneta. El vehículo fue encontrado días después en Chichinales y el conductor fue detenido en San Antonio Oeste, tras la denuncia que presentó la dueña de una casa donde buscó refugio.

De Toffol podría recibir una condena que va desde los 3 a los 6 años. Foto archivo

“En el juicio dijo que tuvo convulsiones y que no recordaba nada pero yo no le creo. Nadie le creyó”, explicó.

Si bien en medio del proceso -donde fue declarado responsable por un tribunal- el conductor pidió disculpas, Alarcón no las aceptó y agregó que «tendría que haberse hecho responsable de todo lo sucedido”.

Con la misma tristeza que lo acompañó durante la entrevista, César agradeció a los vecinos y amigos por el acompañamiento y sentenció: “la luz de mi hija no se apagará jamás”.