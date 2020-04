“No tengo coronavirus, pero necesito un médico”

A raíz de la pandemia del coronavirus en la ciudad se cancelaron cirugías importantes, turnos médicos y el sistema de salud, tanto en hospitales como clínicas privadas debió ser repensado por completo. Pero mientras la realidad muestra que los equipos de salud están reducidos y que hay que esperar, los que necesitan atención urgente, o atraviesan largos tratamientos, viven días de angustia.

Claudia tiene un linfoma no hodgkin, está con tratamiento oncológico y debe hacerse quimioterapia mes por medio. Los primeros días de abril debía hacerse una, pero la llamaron para suspenderle el turno “por normativas nacionales”. Se contactó con otros pacientes vía redes y descubrió que en algunos lugares las hacen. Se quedó preocupada.

“Tengo remisión parcial, el tratamiento no terminó. Me tiene intranquila, me da vueltas, pero prefiero no ir a la clínica. Solo puedo comunicarme con mis médicos por teléfono. A su vez, estoy con tratamiento con el psiquiatra que está en Neuquén y no viene. Me quedé sin medicación así que creo que la voy a cortar”, cuenta y no encuentra respuesta.

Lo mismo le pasa a Silvina, que tiene un tratamiento de anticoagulación por una trombosis venosa cerebral. En la clínica se le controlaba la medicación una vez por semana y tenía que hacerse análisis el 25 a la mañana, pero se quedó sin atención.

En el Juan XXIII se están adaptando de acuerdo a las normativas

“El día del turno llegué y estaba todo vacío. Nos dijeron que solo se atendían urgencias. Me fui a casa, llamé y me avisan que lo harían a domicilio. No me pudo comunicar con mis médicos y la medicación me queda solo para una semana, no se que hacer. Los turnos web y todos los teléfonos que figuran están saturados y no te podés comunicar. Mandé dos mail y ninguno tuvo contestación”, cuenta.

Sofía está embarazada de ocho meses. El 26 de marzo, llegó el día de hacerse su control pre-natal y se encontró con que su ginecóloga había suspendido los turnos. “Llame antes de ir, porque todos e decían que no salga. Me dicen que mi ginecóloga suspendió todo, sospecho que porque es mayor de 60 años. Tengo que hacerme análisis, ecografías, estoy bien, pero es mi primer bebé y necesito atención”, relata y suma que después de muchos llamados logró conseguir.

La atención reorganizada

Ante estas realidades tanto en el Sanatorio Juan XXIII como en el Hospital López Lima y la clínica Roca, reorganizaron la atención. En el hospital para las urgencias se debe entrar por la guardia central. Ahí van a definir la atención y se atiende todo lo que no es respiratorio.

La Guardia del Hospital solo para pacientes no respiratorios.

Si se necesita control por tratamiento, en el Hospital López Lima están sacando las especialidades que estaban adentro, en los consultorios externos y se envían a algunos centros de salud.

La directora Ana Sanesi explicó que se organizaron equipos de profesionales están reducidos, porque trabajan de manera rotativa por día. Por ejemplo, en laboratorio, el lunes va uno, el martes otro, y así. “Lo definimos así porque si hay algún contagio de personal, ese día se me caerá un equipo, pero no el servicio”, dijo.

El hospital habilitó una globa en su ingreso para recibir pacientes a informar. Foto Juan Thomes

Por otra parte, ante un posible avance de la pandemia, está establecido que lo Covid irá al hospital y el resto a las clínicas. “Para eso sectorizamos. Tenemos un lugar para Covid, que no tenemos todavía casos, y esperemos que siga así, y otra ala quedará con el resto de las patologías. A su vez, el personal también estará dividido y tendrá diferente circulación”.

El Sanatorio Juan XXIII, por su parte, informó que extremó sus medidas de cuidado para todas las personas que se atienden en la institución y para su personal, de acuerdo a las precauciones dispuestas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Nación y de Río Negro.

En el área de turnos comentaron que hay muchos menos pacientes que consultan y que con las limitaciones inevitables mantienen la atención en las distintas áreas y especialidades.

“Están los consultorios funcionando y de 11 a 14 hay un clínico que atiende por orden de llegada las consultas de pacientes con temas que no son respiratorios. Hay problemas con las líneas y el whatsapp es la mejor manera de comunicarse por turnos”, comentaron en el área de turnos.

Por su parte, en la Clínica Roca, se diseñó un nuevo protocolo de atención. Los pacientes respiratorios febriles que consultan en guardia, son analizados en un consultorio ubicado en Chacabuco 1765 (entre Mitre y Tucumán) y luego de esta evaluación son atendidos en un consultorio específico con las medidas de protección.

Por otros temas, la atención en Guardia se sigue realizando con normalidad. Los médicos especialistas continúan con la atención en sus consultorios respectivos, pero algunos al estar descentralizados de la Clínica pueden haber readecuado sus horarios. A su vez, en la mayoría de los casos estos disponen de buzones de recetas para pacientes con patologías crónicas. Las modificaciones de horarios se informarán a la brevedad en clinicaroca.com.ar o por redes sociales de la Clínica.