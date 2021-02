No todos volvieron a trabajar en Bariloche

Edith trabaja en el área de ventas de un hotel céntrico desde hace ya varios años. Después de tanto meses de inactividad por la pandemia, anhelaba volver a trabajar con la reapertura turística en diciembre. Pero no la convocaron. Tampoco a otros dos compañeros que se desempeñaban como mucama y cadete.

“El argumento fue que no tenían trabajo para darnos. Que solo registraban un 20% de reservas y el volumen de trabajo no daba para distribuirlo entre todos los trabajadores”, explicó Edith que decidió judicializar el reclamo.

Los dirigentes del sindicato gastronómico Uthgra Bariloche admitieron que reciben denuncias permanentemente por parte de trabajadores que no han sido convocados para cubrir sus puestos de trabajo en la temporada como así también de otros empleados que prestan tareas pero se encuentran sobrecargados por esta situación.

“No se llega entender por qué no han convocado a tanta gente porque es una buena temporada y porque de todos modos, van a tener que pagar los 60 días de temporada como también el plus”, admitió Nelson Rasini, secretario general de Uthgra Bariloche, al tiempo que agregó: “Que no se llame a la gente para trabajar cuando hay un fin de semana con un nivel de ocupación como el que tuvimos es inconcebible”.

Rasini aseguró que ya han pedido inspectores de la Secretaría de Trabajo en varias oportunidades. “Es una lucha constante. Hacemos un llamado al empresariado para que sea responsable. Hemos tenido 9 denuncias de una sola hostería en el Catedral. Están sobrecargando a los trabajadores”, dijo.

El dirigente gremial consideró que aún con todas las precauciones vinculadas a las medidas de prevención del Covid-19 “se requiere más personal trabajando, sobretodo en el sector de los pisos de los hoteles donde más se siente la falta”. “Faltan mucamas, personal de cocina. El tema es que solo hay dos inspectores en la Secretaría de Trabajo y no dan abasto. La temporada es muy buena, sobre todo para las cabañas y los bungalows”, señaló.

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bariloche, Claudio Roccatagliata, admitió que “hay personal que no se está convocando. Es cierto. Por eso, firmamos un convenio de crisis para que ese personal pese a no ser convocado, tenga un pago”.

Respecto al recargo de tareas, señaló: “No nos consta. Están las autoridades que deberán controlar ante un caso puntual. Pero no lo percibo como algo general. De hecho, ya hoy estamos cerrando la temporada porque ayer fue el último día de ocupación importante. Lo que queda del mes viene pobre”.