Noquearon al sereno y robaron herramientas del corralón de Centenario

El sereno del corralón municipal de Centenario escuchó "ruidos y movimientos" dentro del predio. Se dirigió a corroborar que todo estuviese en orden, pero cuando abrió la puerta de la casilla donde permanecía recibió un "golpe de puño" en la cara. Quedó tendido en el piso y sintió una textura metálica sobre la espalda. Le advirtieron que no se mueva y lo retuvieron 20 minutos, hasta que finalmente se fueron en un camión luego de robar varias herramientas del taller metalúrgico.

La comisaria inspectora de la zona este Paola San Martín informó que el hecho ocurrió el domingo. Alrededor de las 20:30 recibieron el llamado del sereno del corralón municipal nuevo de la localidad, denunciando un robo.

Cuando llegaron al predio de calle Córdoba y Julio Holzmann, ubicado en la meseta de Centenario, el empleado les relató que escuchó "ruidos extraños y movimientos" mientras permanecía de guardia. Abrió la puerta de su casilla para ver si todo estaba en orden, pero un sujeto lo noqueó de un golpe de puño en la cara.

San Martín narró que el sereno cayó tendido en el piso y fue reducido por uno de los asaltantes. "Sintió algo metálico en la espalda, como si fuera un fierro", señaló la comisaria, quien explicó que podría haberse tratado de un arma.

Allí permaneció unos 20 minutos inmovilizado por un sujeto, hasta que terminaron con la tarea y huyeron en un camión, tras robar varios elementos del corralón municipal.

La comisaria indicó que se pudo corroborar que faltaba máquina soldadora, tres amoladoras, caños estructurales y varias herramientas que sustrajeron del taller metalúrgico.

San Martín informó que el encargado del establecimiento no quiso valuar, todavía, el motín con el que se hicieron los asaltantes. Estiman que para llevarse elementos de tal magnitud debieron ser varios sujetos.

Los peritos recogieron huellas digitales que encontraron en la escena, aunque aún no lograron tener nuevos avances en la investigación. El sector no cuenta con cámaras de seguridad, según afirmó la comisaria, por lo que no cuentan con material fílmico.