Notable baja del precio del gas en las ofertas de Cammesa

Podría decirse que la primavera llegó a Cammesa, la Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico, dado que en la reciente subasta para completar el aprovisionamiento de las centrales térmicas no solo tuvo un fuerte incremento en el volumen de las ofertas, sino que el precio promedio de las mismas se desplomó un 34,77% en relación al mes pasado.

El efecto temporada templada quedó graficado de esta forma en la subasta que esta semana llevó adelante el Mercado Electrónico del Gas (Megsa) destinada a cubrir el aprovisionamiento adicional de Cammesa entre el 1 y el 17 de octubre.

El concurso estaba solo destinado a los productores que forman parte del plan de subsidios del gobierno nacional, el Plan Gas.Ar, por lo cual no podían ofertar por sobre los precios que ya quedaron fijados en los contratos de ese programa. Esto se debe a que la segunda subasta realizada esta semana, en la que podían presentarse otras empresas que no participen del Plan Gas.Ar fue declarada desierta ya que no tuvo oferentes.

El resultado de la subasta fue que se presentaron 18 ofertas, la misma cantidad que las registradas en el mes pasado, pero con la diferencia de que ofrecieron más volumen y en esa pelea por garantizarse un lugar, el precio promedio ofrecido se desplomó hasta los 2,87 dólares por millón de BTU.

En la subasta del mes pasado las 18 propuestas habían sumado 28,1 millones de metros cúbicos y se dieron a un precio promedio ponderado de 4,40 dólares por millón de BTU.

Esta semana el escenario cambió y las empresas ofrecieron un total de 33,4 millones de metros cúbicos de gas por día y a un precio promedio ponderado de 2,87 dólares por millón de BTU, es decir 1,53 dólares menos.

Como es habitual, el grueso de las ofertas provinieron de Neuquén, con 13 propuestas por 22,9 millones de metros cúbicos. Desde Tierra del Fuego se hicieron tres ofertas por 6,5 millones, una de Chubut por 2 millones y otra por la misma cantidad desde Santa Cruz.

Las ofertas tienen la particularidad de estar acotadas al plazo que finaliza el próximo 17 de octubre pero a la vez, se trata de compras bajo la modalidad interrumpible, una variable que se ajustará a las necesidades de las usinas del país.

El próximo 1 de octubre comenzará además el período de exportaciones de gas bajo la modalidad en firme o no interrumpible, que se extenderá hasta el inicio de la temporada fría, en mayo del año pasado.

Si bien es esperable que el gas local pueda conseguir un mejor precio en el exterior, y generar a la vez el ingreso de divisas, el sistema cuenta con un tope, un máximo de autorizaciones fijado en 11 millones de metros cúbicos por día para la modalidad en firme.