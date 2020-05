Nueva flexibilización administrativa en Neuquén

Hoy inicia una nueva etapa dentro de la cuarentena administrada en la provincia, con la habilitación de nuevos comercios. Además en Neuquén, Plottier y Centenario se permitirá que los rubros que solo se permitía retirar el producto en puerta, ahora puedan realizar atención al público. Esto no incluye a los locales gastronómicos.

La nueva flexibilización forman parte de la última parte dentro del Plan Secuencial de Aperturas de Actividades Económicas anunciado por el gobernador Omar Gutiérrez.

En toda la provincia, desde esta jornada, se permitirá la atención al público en Inmobiliarias y Gestorías, locales de telefonía celular, salones de venta de vehículos nuevos y/o usados, y oficinas de obras sociales y medicina prepaga.

El gobierno aclaró que será con una cantidad restringida de personas y siguiendo los protocolos sanitarios. El horario permitido es de lunes a viernes de 14 a 19, y sábados de 9 a 14.

Para el aglomerado Neuquén-Plottier-Centenario, todos los rubros que fueron habilitados la semana pasada con modalidad "take away”, es decir, con el retiro del producto en la puerta del local, desde hoy podrán hacerlo con la modalidad de atención al público dentro del local.

Será con un factor restringido y siguiendo un estricto protocolo sanitario. La medida alcanza a locales de Productos informáticos, Bazar y Menaje, Papelería y Librería, Zapatería e Indumentaria y Jugueterías.

Dato 4 rubros se suman a la nueva fase de la cuarentena administrada en la provincia. En Neuquén capital y alrededores, 5 son los nuevos rubros con atención al público.

Los horarios permitidos para la atención será de lunes a viernes de 14 a 19, y sábados de 9 a 14. Está novedad en la principal zona urbana de la provincia no incluye a los comercios gastronómicos, que deberán seguir con la modalidad de delivery y take away.En todos los casos será obligatorio el uso del tapabocas y del distanciamiento social.

Hace una semana se incorporaron los salones de peluquería con turnos previos y antes, el 6 de mayo, se habilitó la apertura de lavadero de autos y de talleres mecánicos, casa de repuestos y venta de cubiertas.

Aún quedan otros rubros que todavía no pueden abrir al público. Muchos de ellos han presentado un protocolo y reclaman volver a su actividad. Es el caso de estudios de pilates y gimnasios. También permanecen sin reabrir los espacios de concurrencia masiva como cines y teatros, hoteles y locales gastronómicos, entre otros.

Otras de las restricciones alcanza a las salidas recreativas. Hay ciudades donde todavía no están autorizadas o están limitadas para determinados grupos etarios. En el caso de Neuquén capital, estan permitidas solo los domingos y para niños y adultos mayores.