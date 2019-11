Nueve detenidos en un megaoperativo por enfrentamientos armados en Neuquén

En un megaoperativo que realizó la dirección de Delitos de la Policía de Neuquén, detuvieron a nueve personas y secuestraron dos vehículos, tres plantas de marihuana, casi 3.000 semillas de la misma planta y una tumbera. Los procedimientos están relacionados con una serie de enfrentamientos armados que se produjeron en los últimos meses en el barrio Sapere. Se realizaron 16 allanamientos en dos barrios del este de la ciudad.

Sobre los procedimientos, el comisario inspector Julio Benavídez informó que iniciaron hoy a las siete de la mañana y concluyeron pasadas las 10. Aclaró que la investigación "la promovió la Comisaria Primera por una serie de episodios en el barrio Sapere e inmediaciones". Además contextualizó que se trata "principalmente enfrentamientos armados, abuso de armas".

Las diligencias fueron solicitadas por la fiscal de Actuación Genérica Valeria Panozzo y realizadas en su mayoría en el barrio del conflicto, pero además se realizan otros procedimientos tres en el barrio Confluencia, porque allí hay familiares de los investigados.

El comisario informó que se secuestraron dos vehículos, una camioneta Ford Ranger y un Fiat Uno que podrían estar relacionados a los hechos. Además informó que incautaron tres plantas de marihuana entre 50 centímetros y 2,10 metros de altura, 2.720 semillas de la misma planta, por las que intervino la Justicia Federal y el departamento de Antinarcóticos de la policía, y también hallaron un arma de fabricación casera "tipo tumbera", con un cartucho en su interior de calibre 12/70 de escopeta.

Al finalizar las diligencias hubo nueve detenidos, que fueron trasladados a dependencias policiales para averiguación de antecedentes, luego quedarán a disposición de la fiscalía actuante.

El comisario aclaró que el disparador de las investigaciones fue un enfrentamiento armado que se produjo el pasado 27 de septiembre en horas de la mañana en el barrio, donde hubo tiroteos en varios sectores y una vivienda recibió varios proyectiles. "Esto llevó a que la brigada de investigaciones fuera avanzando y en un análisis realizado con la fiscal, se han dispuesto estas medidas para distintos domicilios del barrio", dijo el comisario.

El comisario indicó que aún no se pudo establecer el origen del conflicto, "no se sabe cual es el problema social que subyace, si es una cuestión territorial o si es por narcotráfico, no lo podemos decir. Se puede decir que son dos bandas antagónicas bien delimitadas".

La semana pasada, la policía ya había realizado un gran despliegue por el sector, por una balacera que se produjo el martes 29 de octubre en horas de la noche. Pero en esta oportunidad el operativo fue contundente e involucró "a unos 130 efectivos, unidades de investigaciones de todas las Comisarias del Área, departamentos de apoyo y colaboración, las área seguridad de la Comisaría Primera y la 19, y los departamentos de la Policía Metropolitana y la Uespo".