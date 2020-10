Ocupación en El Foyel: “No podemos ingresar alimentos, no podemos ingresar ni salir”

Mientras en Bariloche se realiza la audiencia para tratar el desalojo en un predio privado de El Foyel, a unos 40 kilómetros de El Bolsón, en las últimas horas circuló un video de dos de los integrantes de la familia propietaria del campo, quienes denunciaron que el grupo ocupantes identificado como comunidad mapuche Gallardo Calfu, no los dejan salir ni entrar.

El video fue difundido ayer por Pablo Maier quien junto a su hermana Débora agradeció el apoyo recibido. “Queremos pedirles a todos que no bajen los brazos y agradecer a todos los que nos están apoyando, a las fuerzas de seguridad que nos cuidan. Y a todos los políticos, fiscales, jueces, [decirles] que traten de hacer su trabajo, que se esfuercen, que no la estamos pasando bien… No podemos ingresar alimentos, no podemos ingresar ni salir. Y si salimos tememos la posibilidad de no poder volver entrar”.