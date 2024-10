Chubut: de aquellos actos del 17, a estos pedidos del regreso a la “lealtad”

El 17 de octubre pasó inadvertido en Chubut. Atrás quedaron los actos callejeros, las marchas y las misas que, hasta no hace mucho, la dirigencia justicialista local protagonizaba en ese día emblemático en la historia del partido que fundó Juan Domingo Perón. El recuerdo de los pies en la fuente de la plaza y la marcha entonada con los dedos en V en lo alto pasaron a ser símbolos místicos guardados en el baúl de los recuerdos.

Solo un pequeño acto en Comodoro Rivadavia y una reunión de una agrupación naciente en Trelew con no más de 20 o 30 personas que escucharon un par de discursos que no hicieron más que rememorar aquel día de 1945 y los logros obtenidos por los trabajadores bajo la aplicación de la doctrina justicialista.

El flamante presidente del partido en Chubut Gustavo Fita fue quizá el que puso la frutilla del postre al Día de la Lealtad que a decir de sus palabras no parecía ser tanto: “Los peronistas tenemos que volver a ser leales”, dijo como si esa virtud se hubiese perdido en el tiempo.

Fita, que asumió la presidencia no a través de las urnas sino mediante una decisión judicial que dejó afuera de la competencia electoral a sus contrincantes, viene haciendo que sus frases llamen a veces a la confusión y otras a la polémica. No hace mucho y como informó Diario RÍO NEGRO, el también diputado provincial dijo acerca de una discusión en relación al nuevo sistema de salud que el gobernador Ignacio Torres intenta imponer en la provincia. “En Chubut, los médicos son peores que los abogados”, fue filmado y se viralizó. Enseguida, una asociación de médicos salió a repudiar sus dichos. Tuvo que pedir perdón.

De paso, y a la luz de los acontecimientos que dominan la escena política nacional y que tienen que ver con la interna del Justicialismo, Fita (reconocido militante K y defensor a ultranza de Cristina Kirchner) fue claro en cuanto a su definición en la puja que tiene a la expresidenta como principal protagonista para quedarse con la conducción del Justicialismo Nacional: “Hay varios dirigentes que pueden dirigir el partido a nivel nacional. Entre ellos Ricardo Quintela y Axel Kicillof”. Quedó claro para que lado va a “jugar” el PJ chubutense al menos en lo que hace a su reciente conducción.

Por otro lado, y quien vivió una semana con buenas sorpresas fue el gobernador Ignacio Torres quien sigue impulsando la mudanza de la Capital Federal a Viedma, sueño que alguna vez desveló al expresidente Raúl Alfonsín.

El gobernador, uno de los que se hizo presente en el Coloquio de IDEA realizado recientemente en Mar del Plata pudo exponer acerca de su iniciativa. Pero también aprovechó para “despegarse” del presidente Javier Milei. Es que en los últimos tiempos y después de haber comenzado su mandato con varios chispazos con el mandatario nacional hoy Torres aparece como “uno de los gobernadores más dialoguistas”.

Torres criticó la forma de expresarse del presidente y dijo que muchas veces “derrapa” y consideró que tanto él (Milei) como algunos otros miembros del Poder Ejecutivo “en ocasiones fomentan el racismo y la homofobia y naturalizan la burla e insultan”.

Trató de despegarse lo más y mejor posible después que sus legisladores apoyaron el veto a la ley de presupuesto universitario. Lo que hay que reconocer es que al menos en la provincia, el gobernador salió indemne de esta cuestión.

Por eso pudo saborear las mieles que le proporcionó una encuesta que lo ubica como el gobernador de mejor imagen en el país, algo que según su entorno “ya se venía palpitando”.

De todas maneras, no vendrán semanas tan dulces. Será el gobernador quien tendrá que resolver el duro conflicto en la pesca. Sobre todo, el que tiene en vilo a los integrantes de la Flota Amarilla, a punto de comenzar con la temporada del langostino. La pelea entre empresarios y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) va escalando por el precio de un “tesoro” llamado langostino.

Mientras el sector empresarial ofrece de manera inamovible 1.250 pesos por kilo en banquina, el gremio quiere llevarlo a 1.500. “Esto llevaría a que un marinero cobre 21 millones de pesos por mes, algo impagable para nosotros”, dijo Fernando Álvarez Castellano, presidente de la emblemática empresa Conarpesa. Un capitán cobraría la nada despreciable suma de 250 millones.

Torres dejó en claro que no abrirá la temporada si las partes no se ponen de acuerdo, algo que parece lejano. Habrá una reunión entre los interesados en las semanas que vienen, pero no asegura acuerdo alguno.

Una situación que pondrá a prueba la muñeca del mandatario en conflictos de gran escala y mucha plata.