Chubut: de camionetas de alta gama y aumentos secretos

La semana transcurrió en Chubut como un tembladeral entremezclando dos Poderes que, desde hace tiempo, no tienen buena vibra. Primero, la acordada del Superior Tribunal de Justicia donde los 6 integrantes se aumentaban el sueldo hasta un 30 por ciento a lo que se sumaba la compra de 6 camioneta importadas, alta gama, 4×4 y por un valor de 80 millones de pesos cada una. A eso le siguió el paro de los empleados judiciales y la ira del gobernador Ignacio Nacho Torres: “No voy a tolerar más privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado”, en obvia referencia al incremento en el sueldo de los ministros judiciales que pasarían a ganar hasta 15 millones de pesos.

Lo llamativo es que el acuerdo para el aumento fue en el mes de marzo pasado y trascendió recién ahora porque Fernando Salvador Luis Royer, un ex integrante del máximo órgano de justicia de la provincia, hoy jubilado, escribió en sus redes sociales: “En el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se compraron seis camionetas, una para cada ministro por un valor de 420 millones de pesos o de 370 mil dólares. Más viáticos, pasajes, gastos reservados, tarjeta de crédito corporativa y alquiler de viviendas. Se crearon distintas salas y se fijaron plus por presidencia de Sala de 30, 20 y 15 por ciento del sueldo de bolsillo”.

Y siguió: “cada ministro nombró “su” secretaria privada y como si todo eso no alcanzara (para demostrar el despilfarro) nombraron un secretario de infraestructura (amigo de una de las ministras, exministro provincial de infraestructura). Esperemos que el gobernador se exprese sobre semejante desatino y no me vengan con eso de “es otro Poder”, si, así es pero, manifestar el profundo desagrado corresponde. NT (por Nacho Torres) no se olvide de los chubutenses, esos amigos suyos son solo 6. Nosotros somos pocos más de 500 mil”.

El escrito apareció el lunes. Y provocó un incendio en la provincia.

La primera reacción fue del sindicato. Realizó un paro de tres horas el martes y un paro total el jueves. No hubo en la provincia servicio de justicia. El Superior reaccionó y convocó a la conducción para ese mismo jueves. Pero tres ministros no se presentaron. Uno de ellos, el actual presidente del Superior Tribunal, Javier Raidan. No hubo acuerdo. Las medidas de fuerza seguirán, aunque no se sabe de qué manera.

Las llamas que provocó este tema comenzaron a crecer mientras el gobernador Torres presentaba en la Ciudad de Buenos Aires, “Energía Chubut 2050-Tierra de Futuro”. Se realizó en el Four Seasons, el lujoso hotel de CABA. No solo jerarquizaron este evento (que representó anuncios respecto a inversiones energéticas y mineras) las presencias del expresidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, sino que también representó una masiva presencia de funcionarios, diputados, intendentes, concejales, secretarios y secretarias que dejaron a Chubut casi huérfano.

De todas maneras, el evento fue calificado como “histórico” y todos tienen fe en que habrá en la provincia un antes y un después.

No fue este evento extraordinario el que hizo olvidar a Torres lo que pasaba con la justicia de Chubut. Por eso, la ira en su llegada cuando los comentarios de los aumentos comenzaron a inundar las redes.

No es la primera vez que el joven gobernador chubutense tiene cruces con la justicia. Cuando una jueza otorgó la probation a los procesados por los incendios en Rawson dijo que la denunciaría al Consejo de la Magistratura. Y fue autor de la frase: “Si tiene miedo que se compre un perro”. También se enojó con el juez federal de Esquel Guido Otranto por su actuación en el caso Jones Huala. “Nos dejó regalados”, dijo. Y Agregó: “Parece que trabaja más para los delincuentes que para las víctimas”.

Ahora, volvió a chocar por el tema del aumento, después del escrito del exjuez Roger. Con Raidan, a quien el mismo Torres impulsó, como cabeza de las críticas.

Raidan es un abogado de larga trayectoria. Oriundo de Buenos Aires, tiene 3 décadas en el ejercicio de su profesión. Y un “palmarés” para encuadrar: vinculado al exsecretario de Justicia de la Nación, el camporista Julián Alvarez, tomó notoriedad pública por su actuación en varios temas. Fue defensor de Adrián “Panadero” Napolitano, aquel que arrojó gas pimienta en un superclásico Boca-River. También defendió a policías que fueron condenados por su participación en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fue letrado del intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y defendió al ex juez y abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos. La lista sigue con participación en la defensa de Víctor y Marcelo Schillaci condenados a perpetua en 2012 por el triple crimen de General Rodríguez, en el resonante caso de la efedrina. También fue representante en juicios a barrabravas. La lista sigue. Es larga. Son 30 años.

Pero no solo Raidan es autor del acuerdo que generó el incendio. También Camila Banfi, Andrés Giacomone, Silvia Bustos, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. Cada uno de ellos tuvo la potestad de aumentar sus propios salarios y de tener una camioneta importada para circular por las calles de Rawson.

Además, hicieron silencio de radio cuando la Asociación de Magistrados presentó un amparo para que se declare inconstitucional la reforma que promueve el gobernador respecto a los fueros. La Legislatura aprobó una ley impulsando una consulta popular con las elecciones de octubre para derogarlos. Tanto a políticos como a sindicalistas y jueces.

No se sabe que pasará, pero otro choque entre Torres y la justicia parece ser inevitable.