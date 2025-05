Chubut: “Valentín te eliminó”, la frase que hizo estallar la interna libertaria

“Valentín te eliminó”. La fuerza que ejerce la tecnología sobre cualquier circunstancia de la vida esta vez hizo estallar una dura interna en uno de los partidos que busca de cualquier manera, meterse en la disputa grande de la política chubutense. Es La Libertad Avanza a la que esta vez las fuerzas de los mensajitos de WhatsApp le ganaron a las Fuerzas del Cielo. El “atrevimiento” de un autoproclamado candidato a diputado nacional por el partido que conduce el presidente Javier Milei de enviar mensajes a los máximos referentes nacionales del partido desató la furia del diputado nacional César Treffinger y familia.

Mientras el hecho encendía con fuerza la semana política de Chubut, la conducción del Justicialismo le echaba más leña al fuego que hoy parece quemar cualquier aspiración relacionada con las elecciones de medio término.

A tal punto que algunos dirigentes imploraban mediáticamente “no dejar que el peronismo se vaya a la “B”. Es que la conducción pidió la expulsión de aquellos que formen parte del gobierno de Ignacio Torres o hayan elegido un partido municipal para competir en comicios municipales.

Mientras y disfrutando de sus nuevos aposentos en la renovada Casa de Gobierno de Rawson, el gobernador come pochoclos, demora el lanzamiento de su partido invocando “las elecciones porteñas” y por un lado coquetea y por el otro, lanza críticas al gobierno nacional. Total, tiene la casa en orden.

Ricardo Bustos es un periodista pro minero de dilatada trayectoria en Esquel. Dijo ser libertario desde 1983 y lanzó su candidatura a diputado nacional por su cuenta. Nada le consultó a Treffinger, el diputado que supo a fuerza del “si Karina”, ganarse un lugar importante en el entorno del círculo de hierro del presidente. Bustos respeta la conducción del diputado, pero en su afán de pisar fuerte en sus pasos por defender la transparencia y honestidad que predica su partido, publicó en tres grupos distintos de WhatsApp que habían echado a la delegada del ANSES en Madryn por maltratar a su personal y también a los beneficiarios.

Y otro grueso error interno: lo arrobó al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esto enfureció a Treffinger y a su hijo Valentín, un potencial candidato para las elecciones de medio término. O mejor dicho: el candidato de su papá.

La furia del legislador nacional tiene su explicación: la desplazada del cargo es Lorena Caminoa, una ex militante justicialista que en su momento tomó un colectivo que la dejó justo en la puerta de La Libertad Avanza. No solo ella seguía la doctrina del general: también parte de su familia.

Pero encontró el lugar justo donde, tras años de licencia psiquiátrica en la municipalidad de Puerto Madryn logró ser nombrada como titular de una de las cajas más apetecibles de la política argentina. Caminoa recorrió un camino sin espinas. Una vez que Treffinger fue diputado nacional se instaló un mes en CABA y se ganó su confianza. De ahí, al nombramiento, pasaron cinco minutos.

Pero su aparente mal genio hizo que tropezara varias veces con la misma piedra y que los empleados y beneficiarios de ANSES hicieran llegar sus reclamos por malos tratos. Esto provocó el arribo del jefe de la Regional Sur del organismo, Matías Christiuk quien la desplazó, nombró un delegado nuevo y se fue.

“Soy un hombre libre, no aceptó órdenes de nadie y menos que digan que armo operetas en contra de nuestro partido. Publiqué lo de Caminoa porque creo que es el ejemplo más claro del tipo de funcionarios que no debemos tener dentro de nuestro partido, ni tolerar. ni mucho menos encubrir. No me tienen que eliminar por publicar la verdad. Tal vez mi error fue publicarlo en el grupo. Soy transparente, respetuoso y bueno. Y quiero ser diputado para defender a Milei”, escribió Bustos en su Facebook. Pero fue tarde. El bisoño Valentín ya lo había eliminado de los tres grupos de What que el partido tiene en la provincia. Una grieta más, en las muchas que La Libertad Avanza de Chubut fue abriendo a través de los tiempos.

En tanto se asistía a este culebrón informático, otro asomaba en las pantallas. La conducción del justicialismo encabezada por el diputado provincial Gustavo Fita envió notas a los afiliados que en este momento están trabajando en el gobierno de “Nacho” Torres (son varios y variopintos) y a aquellos que compitieron por intendencias cerrando acuerdos con partidos vecinales. “O vuelven o serán expulsados”, fue la sentencia. Un decorado acorde para los desatinos que últimamente suele construir el PJ-K de Chubut.

Mientras y recorriendo los pasillos de la nueva Casa de Gobierno, el gobernador Torres disfruta de la espera de su primer hijo en lo privado. Y en lo público, le pidió al personal de maestranza del renovado edificio que nunca falte en los armarios de las cocinas una caja con pochoclos.