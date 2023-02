Conflicto sindical y plan de transición

Abrupto plan de acción de UnTER para un gobierno que hizo una mala lectura. La mayoría sindical lo impone como una lucha “intensa y corta” para logros preelectorales.

La administración provincial resurge detrás de la bulla electoral. El paro docente altera el cuadro ideado por el gobierno, creído de que su innovadora y forzada propuesta salarial tendría la respuesta gremial que no tuvo.

Era difícil de creer, de antemano, que la UnTER avalaría un ofrecimiento cuando es la oposición interna quién, hoy, marca este agitado camino del sindicato.

Nada más evidente que lo resuelto por su Congreso, lanzando un abrupto paro de tres días en el inicio escolar y delineando otro porque no habrá nueva oferta cuando el miércoles vuelva a reunirse en Bariloche. Lugar elegido ya que concentra, cada vez más, el cuidado de la gobernadora Carreras.

Un llamado paritario para esta semana ofrecería a la conducción de UnTER postergar el Congreso, pero los funcionarios están demasiados desconcertados para descubrir otra opción salarial.

Acción “desproporcionada”, fue la reacción oficial. Hay parte de razón, pero existió mala lectura del escenario.

A la luz de lo resultante del Congreso, la mayoría en la UnTER anida la idea que las mejoras y las concesiones provinciales sólo se lograrán antes de las elecciones. Eso explica esta lucha “corta” e “intensa” lanzada.

La conciliación obligatoria hoy no es salida. En el Gobierno no la evalúa para la primera semana y, además, el Congreso estableció, también alentado por la resistencia interna, que su acatamiento o no saldrá del voto de los congresales. Así, el escape será más complejo. En semejante trance, el oficialismo intenta previsibilidad y, por eso, entiende que es hora de abrir contactos con agrupaciones opositoras en el gremio.

El miércoles, Carreras ofrecerá su último discurso legislativo. Desechó la postulación por la Cámara Baja y, finalmente, participará por el gobierno de Bariloche.

Para el 2023, las subas ofrecidas se constituían en alentadoras por la incorporada liquidación acumulativa, que transforma al 64,1% lineal en un impacto anual del 86,7%, con una revisión si el desvío supera el 6%. El dato inflacionario de enero del 6% no ayudó en nada. Ninguno de los aumentos mensuales planeados llega al índice del Indec.

UPCN rechazó, sin medidas, y pide seguir negociando mientras ATE aceptó e intentó marcar la ruta. Pero, no lo siguieron y, ahora, piensa en el retorno. Es cierto, también, que ATE ponderó un acuerdo complementario: el anuncio de un nuevo proceso de pase del Estado de contratados.

Carreras creía en la aceptación sindical y la preveía para su discurso legislativo del miércoles, que será el último de su gestión. Un mensaje en el que tendrá su núcleo en destacar lo logrado con las finanzas públicas y la calidad del gasto público.

Apartada del tramado electoral de JSRN, la gobernadora se enrolará en la campaña. Su lugar queda por verse y parte lo trazará el candidato Alberto Weretilneck. Se cruzaron últimamente en actos, con tratos formales, pefugaces diálogos.

¿La última charla profunda? Ocurrió a fines de octubre, previo a la reunión de Los Menucos cuando JSRN acordó la fecha y la estrategia electoral. Está instalada la intermediación, a través del presidente del bloque, Facundo López y, a veces, del intendente Adrián Casadei, activado por la mandataria.

Frente al triunfo que el oficialismo descuenta, la gobernadora piensa en un plan de transición compartida. Tiene la certeza de que el poder, después de abril, se habrá mudado -definitivamente- a Weretilneck.

Los cinco ministros candidatos -Natalia Reynoso, Fabián Zgaib, Carlos Valeri, Rodrigo Buteler y Carlos Banacloy- renunciaron con promesas de volver. Pero, tal vez, la gobernadora analice algún que otro recambio ministerial post-electoral ya con la lógica de quién vendrá. El senador no tendría apuro de esa convivencia.

El interés de Carreras se estrecha en Bariloche. Será candidata a gobernarla aunque lo admitirá recién después del 16 de abril. En enero pensó en la opción de la Cámara Baja pero la desechó enseguida cuando tampoco le ofrecían resguardos internos. Regresó a su primario deseo de mandar en su ciudad. Ya habla de proyectos, arma equipos y piensa en esa misión.