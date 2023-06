De la transición al cogobierno

Mucho empeño le puso el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, a través de sus voceros, a aclarar que la transición que está trabajando con Omar Gutiérrez nada tiene que ver con ir hacia una administración conjunta hasta fin de año. Que es de carácter administrativa, que hace al traspaso de información, pero que las riendas del gobierno las sigue teniendo, hasta el 10 de diciembre, el sector que fue derrotado en las urnas.

Esta semana, lo que pasó en la Legislatura pareció mostrar lo contrario. Los diputados del Movimiento Popular Neuquino y sus aliados votaron, junto con el tándem Neuquinizate, la ley que permitirá abrir definitivamente el fondo anticíclico para usarlo hasta el 2027 en un clásico de la provincia: pagar gastos corrientes. Serán los de la deuda y los del déficit que sigue generando la caja de jubilaciones del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que terminó siendo una suerte de caballo de Troya para echar mano del ahorro.

Adiós subfondo de desarrollo para las inversiones de capital estratégicas, la diversificación productiva y etcéteras. La ley acordada por Gutiérrez y Figueroa fue “la carta de defunción” del fondo, como plantearon los legisladores que se opusieron.

¿Tenía sentido seguir guardando regalías en un contexto de estrechez financiera y con un 40% de neuquinos que viven bajo la línea de pobreza? En verdad que no, pero la decisión que tomó el flamante cogobierno tampoco parece direccionada a atender esas demandas sociales.

“Los representantes del oficialismo, hasta hace un tiempo hacían una llamada para discutir una ley importante, hoy hacen dos”, describió hace unos días el diputado kirchnerista Sergio Fernández Novoa cuando alertó que los electos en abril “están decidiendo lo que va a suceder” en la Legislatura.

En la sesión del miércoles no llegó a tratarse el pliego para designar a Nadia Kubatov como jueza de Garantías de Chos Malal, pero la versión es que, por segunda vez, su perfil no pasará el filtro de la Legislatura. Y en esto también habría acuerdo entre el bloque del MPN y el próximo oficialismo. En ese caso, sería un consenso para decir que no, pero podrían venir otros para dar un sí.

Por fuera de la transición de gobierno, las leyes y designaciones a sancionar, aún quedan elecciones por jugar y ahí es donde Figueroa busca poner su sello de distinción. Quiere ganarlas todas, excepto las nacionales, con estrategias heterogéneas y ad hoc para cada municipio.

Ya lo demostró en Cutral Co, donde llegó a un acuerdo para bajar al candidato del MPN y encolumnarlo detrás de su cruzada anti Rioseco, y también en Plaza Huincul donde, por el contrario, su armado es para desplazar al candidato del partido provincial.

Los ojos hoy están puestos sobre Plottier y Rincón de los Sauces, cuyas candidaturas se terminarían de definir este fin de semana. “El lunes cerramos todo”, se animó a pronosticar Figueroa.

En Plottier la encrucijada es mayúscula porque lo enfrenta con su propia compañera de fórmula, Gloria Ruiz. La ciudad tiene a Sergio Soto como candidato del MPN, tiene a Andrés Peressini de reunión en reunión con vecinos armando su plataforma electoral, pero tiene también a Julieta Corroza como la persona que podría aglutinar a todos detrás del objetivo. A todos menos a Ruiz quien, por ahora, insiste en proponer a un funcionario de su confianza, Luis Bertolini, como su sucesor.

Desde el entorno de Peressini reconocen que “hay charlas” con el rolismo y destacaron que, pese a haber sido adversarios en la polémica elección del 2015, con Corroza tienen “una relación de vida”. El exintendente está dispuesto a ampliar, pero “el límite es Gloria”. No le perdonan la “traición” al espacio que la llevó al municipio de Plottier y hasta se permiten extenderle una advertencia a Figueroa: “el que traiciona una vez, se acostumbra a traicionar siempre”.

Tiempos de mostrar muñeca para quien hoy compite por llevarse la medalla de armador político número uno de la provincia.