De Mercedes de Patagones a Viedma

El día 9 de octubre de 1878, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional -por entonces en manos del Presidente Nicolás Avellaneda-, el Congreso de la Nación sancionó la ley número 954, intitulada de “la Gobernación de la Patagonia”, la que fuera publicada en el Tomo Octavo, página 63, del Compendio de Registro Nacional de los años 1878 a 1881.

La referida norma -integrada por tres artículos- establecía una Gobernación en esa porción ubicada en la zona más austral de nuestro territorio.

Es del caso hacer notar que esta norma hace mención y remisión expresa a la ley pionera en la materia: la número 576 del 11 de octubre de 1872, dictada bajo la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, por la cual se crea el Territorio Nacional del Chaco –hoy provincia de ese mismo nombre- en lo atinente a los aspectos que hacen a su organización y conformación institucional.

Yendo, ahora, a lo anunciado en el título, su capital se establecía en la ciudad de Mercedes de Patagones, población ubicada en el margen Sur (derecho) de las aguas de Río Negro, poco antes de su desembocadura en el Mar Argentino, frente a su “melliza” Carmen de Patagones, ésta sita en el margen norte (izquierdo) de su caudal, hoy -conservando su nombre- perteneciente al territorio de la provincia de Buenos Aires.

Aquel curso de agua -el río Negro- era, precisamente, una porción de los límites geográficos que le eran asignados al novel territorio.

Fue su primer gobernador el Coronel Álvaro Gabriel Barros García, designado tal por decreto del Presidente Avellaneda suscripto, el 21 de octubre de 1878, cargo que asumiera recién el 26 de enero de 1879.

Ya en ejercicio suscribió el decreto local del 4 de julio de 1879 por medio del cual se impuso a la ciudad capital de la Gobernación -en reemplazo del que venía ostentando- el nombre que lleva en la actualidad y que es la ciudad capital de la provincia del Río Negro: Viedma, en homenaje y recordación de don Francisco de Biedma y Narváez, aquel marino y explorador quien la fundara un siglo antes, más precisamente los días 22 y 23 de abril del año 1779, contemporáneamente con la de Carmen de Patagones, en la que junto con el también marino y explorador español Basilio de Villarino, erigieron fuertes en tales localidades vecinas, enfrentadas y separadas por las aguas del Río Negro en su tramo final.

* Miembro de número de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén.