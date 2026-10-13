Protestas estudiantiles, símbolo de malestar de la Francia endeudada

Toni Cerdá

Se recrudecen las protestas estudiantiles en Francia. Foto: AP.

Miles de estudiantes de liceo salieron a las calles para pedir mejores condiciones educativas en Francia, meses antes de una elección presidencial que podría ver a la ultraderecha llegar al poder y cuando el gobierno plantea un fuerte ajuste fiscal.

¿Cómo empezaron?

El movimiento comenzó el 17 de septiembre, en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, en apoyo a los profesores que estaban en huelga por la falta de personal y recursos.

Poco a poco ganó fuerza hasta alcanzar a todo el país. El martes entre 266.000 y 450.000 personas se manifestaron a llamado de las organizaciones estudiantiles y sindicales, y una nueva jornada está prevista el 13 de octubre.

Mientras las tensiones aumentaban en Francia, la situación en el liceo Saint-Exupéry volvió a la normalidad después que las autoridades educativas aceptaran enviar más personal, entre ellos un vicedirector y una enfermera.

“Nuestras notas estaban bajando. Si no nos hubiéramos movilizado ahora, habría sido un pésimo augurio para el futuro”, dijo el alumno Abderrahmane.

¿Qué piden los estudiantes?

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudian el último ciclo de secundaria, una estresante etapa clave para acceder en Francia a estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

El malestar ya existía desde hace años, especialmente desde la creación en 2018 de Parcoursup, un sistema obligatorio para solicitar plaza en la mayoría de estudios superiores. Pero en la práctica, no todos obtienen una.

Además, el proceso de selección enfrenta acusaciones de discriminación, de no respetar los estudios solicitados en prioridad y de falta de transparencia, en particular respecto a los algoritmos utilizados para escoger a los alumnos.

El vasto estudio Mentalo publicado este jueves señala una “fuerte disminución del bienestar mental” de los jóvenes, asociada en especial a Parcoursup, máxime cuando nueve de cada 10 sienten una presión para lograr buenos resultados académicos.

El último informe Pisa, donde los alumnos franceses registraron su nivel más bajo desde el año 2000, y las recientes olas de calor que dejaron altas temperaturas dentro de las aulas aumentaron el malestar general.

Los reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes (el 10% de horas de clase en los liceos no se impartieron en el curso 2024/2025), horarios de clases de hasta diez horas por día pero con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas … “Lo único que pedimos es poder trabajar y tener buenas condiciones de trabajo, simplemente”, resumió Loan, alumna de liceo en Marsella.

¿Qué responde el gobierno?

El gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron se encuentra en una situación delicada. La protesta arrancó cuando busca aprobar unos presupuestos para 2027 con un fuerte ajuste fiscal de 60.000 millones de dólares para sanear las arcas públicas. El gobierno prevé cerrar 2026 con un déficit fiscal del 5,4%, muy superior al 3% fijado por las reglas de la zona euro, y una deuda pública del 119,3% del PIB (unos 4.000 millones de dólares). El margen de maniobra es escaso. El primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que “nadie puede permanecer indiferente a las angustias” de los liceos, pero aplazó las “primeras decisiones” a “finales de octubre”. Ante el Parlamento, se comprometió a “corregir” Parcoursup si fuera necesario y, este jueves, su ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, anunció la movilización de 3.000 profesores sustitutos en los próximos días para cubrir las ausencias en unos 500 liceos.

Impacto en la presidencial

La elección presidencial planea sobre el movimiento. Algunos manifestantes entonan cánticos antifascistas o claman contra el partido ultraderechista de Marine Le Pen, que lidera los sondeos. Pero más que en la situación de los liceos, el debate político se centró en los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

El gobierno y los partidos de derecha y ultraderecha acusaron a La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) de Jean-Luc Mélenchon -muy popular entre los jóvenes- de querer “sembrar el caos” de cara a la presidencial.

La oposición de izquierdas culpó al gobierno de reprimir las protestas, máxime cuando un joven perdió una mano al recoger una granada aturdidora lanzada por las fuerzas de seguridad y otros perdieron la visión de un ojo o dientes. Le Pen acusó a Macron de colocarse “siempre del lado de quienes atacan a la policía”.