La Argentina sumará una nueva conexión aérea internacional con el inicio de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, que estarán a cargo de la aerolínea israelí El Al.

La ruta representa una novedad para el mercado aerocomercial argentino, ya que permitirá viajar a Israel sin necesidad de realizar conexiones en Europa o Estados Unidos.

El vuelo inaugural partirá de Tel Aviv el próximo domingo 29 de noviembre y llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 30. Ese mismo día despegará el primer servicio desde Buenos Aires hacia Israel.

Vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv: qué días operarán

La compañía comenzará sus operaciones con dos frecuencias semanales por sentido, distribuidas de la siguiente manera:

Desde Buenos Aires hacia Tel Aviv: lunes y miércoles.

lunes y miércoles. Desde Tel Aviv hacia Buenos Aires: domingos y martes.

Los servicios serán operados con aviones Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para transportar hasta 271 pasajeros.

Cuánto durará el vuelo directo entre Argentina e Israel

Con un recorrido de aproximadamente 12.300 kilómetros, la nueva conexión demandará entre 15 y 16 horas de viaje y se convertirá en la ruta más extensa de la aerolínea israelí.

Hasta ahora, los pasajeros que viajaban entre ambos países debían realizar escalas en ciudades como Madrid, Roma o Miami.

La eliminación de las conexiones intermedias permitirá reducir los tiempos de traslado y ampliar las alternativas para quienes viajan por turismo, negocios, estudios o motivos familiares.

Según estimaciones del sector aerocomercial, alrededor de 50.000 argentinos viajan anualmente a Israel.

Una nueva ruta aérea tras los acuerdos entre Argentina e Israel

La incorporación del servicio fue anunciada durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Israel, en abril de 2026, tras mantener reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la programación de los vuelos en el marco del acuerdo de Cielos Abiertos entre ambos países.

La apertura de esta conexión también busca favorecer los intercambios comerciales, turísticos y culturales.

Según datos oficiales, durante 2025 la Argentina registró un superávit comercial con Israel de US$416,5 millones.

Con la llegada de El Al, el aeropuerto de Ezeiza ampliará su oferta de vuelos internacionales de largo alcance y contará con una nueva conexión sin escalas hacia Medio Oriente.