El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que establece nuevas restricciones para las plataformas digitales y su promoción en los medios de comunicación, las redes sociales y los eventos deportivos.

La iniciativa fue aprobada este jueves 26 de noviembre por unanimidad, con 72 votos afirmativos, durante la última jornada de sesiones ordinarias del Congreso.

El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y permanecía pendiente de tratamiento en el Senado, a pocos días de perder estado parlamentario.

La normativa busca prevenir el juego compulsivo, especialmente entre niños y adolescentes, y establecer mayores controles sobre una actividad que se expandió con el acceso a las plataformas digitales.

Ley contra la ludopatía: qué pasará con la publicidad de apuestas en el fútbol

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online.

La medida alcanza a la televisión, la radio, los medios gráficos, las redes sociales, los podcasts, la cartelería en la vía pública y los espectáculos deportivos y musicales.

También tendrá un impacto directo en el fútbol argentino, donde numerosos clubes mantienen acuerdos comerciales con empresas del sector.

Entre las principales restricciones se encuentran:

Publicidad de casas de apuestas en camisetas e indumentaria deportiva.

Patrocinios de clubes y deportistas.

Anuncios en estadios y espacios públicos.

Promoción de plataformas mediante influencers y figuras públicas.

Publicidad indirecta o encubierta.

La excepción estará limitada a las salas de juego y agencias autorizadas, que deberán exhibir las advertencias sanitarias correspondientes.

Apuestas online: nuevos controles de identidad y restricciones en los medios de pago

La ley establece la obligatoriedad de implementar sistemas de identificación biométrica para comprobar la identidad y la edad de los usuarios.

De esta manera, se busca impedir que los menores de 18 años ingresen a las plataformas utilizando datos de otras personas.

También se incorporarán restricciones financieras para limitar las operaciones:

Solo se podrán utilizar tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible.

No se permitirá apostar mediante tarjetas de crédito.

Quedarán excluidas las cuentas destinadas al cobro de prestaciones sociales de Anses.

Se establecerán topes diarios vinculados con los límites de extracción de dinero en cajeros automáticos.

Crearán un registro nacional para personas con problemas de ludopatía

La normativa contempla la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que integrará los registros provinciales y permitirá bloquear el acceso a las plataformas de quienes soliciten su incorporación.

Los familiares directos también podrán promover una evaluación para que una persona con problemas de juego compulsivo ingrese al registro. En determinadas circunstancias, podrá intervenir la Justicia.

Además, no podrán realizar apuestas quienes estén registrados como deudores alimentarios ni los deportistas, entrenadores y árbitros involucrados en los acontecimientos sobre los cuales se apuesta.

El Senado también aprobó un proyecto para combatir las apuestas ilegales

Durante la misma sesión, la Cámara alta otorgó media sanción a una iniciativa complementaria destinada a combatir el funcionamiento de las plataformas clandestinas.

El proyecto, que obtuvo 71 votos afirmativos, contempla herramientas para bloquear sitios no autorizados, impedir las operaciones financieras vinculadas con estas páginas y sancionar a quienes faciliten su funcionamiento.

A diferencia de la ley de prevención de la ludopatía, esta propuesta todavía deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Prevención de la ludopatía: qué medidas se implementarán en las escuelas

La legislación también incorpora herramientas educativas y sanitarias destinadas a prevenir los problemas asociados con el juego compulsivo.

Se prevén jornadas de concientización en establecimientos educativos, capacitaciones para docentes y una línea gratuita de orientación y asistencia.

Las plataformas, por su parte, deberán advertir sobre los riesgos de las apuestas e incorporar mecanismos que permitan a los usuarios limitar el tiempo que permanecen conectados.

Cuándo entrará en vigencia la ley contra la ludopatía

Tras recibir la sanción definitiva del Congreso, la normativa pasó al Poder Ejecutivo, que dispone de diez días hábiles para promulgarla o vetarla antes de que opere la promulgación automática.

Una vez promulgada, el Gobierno tendrá 120 días para reglamentarla y precisar los mecanismos de implementación de las nuevas disposiciones.