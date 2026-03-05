Ejes de la modernización laboral relevantes para las empresas

La aprobación de la reforma laboral en la Argentina —con más de 200 artículos— exige un análisis quirúrgico para todos los niveles de decisión, y como habitualmente el enfoque es generalista o desde la mirada de los empleados, aquí detallo algunos de los puntos fundamentales que específicamente las pymes deberían tener en cuenta.

No se trata solo de un cambio normativo, por lo que este enfoque se centra en la previsibilidad, el control de costos y la mitigación de contingencias.

Son seis los temas fundamentales a tener en cuenta a nivel empresa:

1-Horas extra y jornada reducida (también conocida como Banco de Horas)

La norma introduce un mecanismo de compensación de horas extraordinarias que permite mayor agilidad ante picos de demanda.

Compensación: Las horas extra podrán ahora pagarse, compensarse con francos o acumularse en un banco de horas.

Aplicación: Se permite redistribuir la carga horaria (respetando el límite de 12 horas de descanso entre jornadas y las 35 de descanso semanal) para atender proyectos específicos sin incrementar linealmente el costo salarial inmediato.

Impacto: Mejora la planificación de los picos productivos y otorga previsibilidad a las áreas de Operaciones y RR. HH.

2- Modernización del sistema indemnizatorio

Uno de los puntos con mayor impacto en el balance financiero es la clarificación del cálculo de salida:

Base Salarial: Se unifica el criterio nacional. Solo se computará la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente conceptos no mensuales como el SAC (aguinaldo), premios o vacaciones. Esto alinea la ley con los fallos “Tulosai” y “Vizzoti”.

Tope indemnizatorio: Se fija en tres veces el promedio de remuneraciones del CCT, con un piso del 67% de la remuneración habitual.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se habilita la sustitución de indemnizaciones por sistemas de fondos de cese, permitiendo a las empresas previsionar costos de salida de forma constante.

Certeza jurídica: La indemnización se establece como reparación absoluta, eliminando rubros extracontractuales (daño moral) y prohibiendo la reincorporación en casos de discriminación.

3 – Derecho de huelga:

La reforma busca proteger la continuidad de la cadena de valor, mediante la fijación de coberturas mínimas durante conflictos gremiales:

Servicios esenciales (75% de cobertura): Salud, educación (todos los niveles), energía, telecomunicaciones y transporte aéreo/marítimo.

Actividades de Importancia Trascendental (50% de cobertura): Incluye transporte terrestre, la siderurgia, la producción de aluminio, la actividad química, la cementera y la industria alimenticia en toda su cadena de valor, además de los bancos, servicios financieros, servicios hoteleros, gastronómicos y el comercio electrónico.

Beneficio: Mitiga el impacto de las medidas de fuerza en actividades industriales continuas y servicios críticos.

4 – Enfermedades y licencias

Se profesionaliza la gestión de las licencias por enfermedad para reducir abusos:

Notificación Obligatoria: El trabajador debe dar aviso en la primera jornada (salvo fuerza mayor); de lo contrario, pierde el derecho al salario de esos días.

Certificación Rigurosa: Los certificados médicos ya no podrán ser genéricos. Deberán incluir diagnóstico, tratamiento y días de reposo, firmados digitalmente por profesionales habilitados.

Impacto: Permite al empleador un control real sobre el ausentismo y elimina los certificados de favor.

5 – Tasas de interés y pago en cuotas de sentencias

Se trata de un cambio vital para la salud financiera ante litigios, minimizando el riesgo de que en especial las pequeñas empresas lleguen a situaciones de severa crisis o impotencia patrimonial.

Tasa de interés: Se elimina la incertidumbre de tasas disparatadas. Para nuevos juicios se aplicará el IPC + 3%. Para juicios en trámite, la tasa pasiva del BCRA (con un techo de IPC + 3%).

Facilidades de pago: Los jueces podrán autorizar el pago de sentencias en cuotas actualizadas: hasta 12 cuotas para pymes, y hasta 6 cuotas para grandes empresas.

6 – Reingreso de personal

Se simplifica la recontratación de antiguos talentos. Si un trabajador reingresa a la misma compañía después de dos años del cese anterior, no se computará su antigüedad previa para ningún efecto legal.