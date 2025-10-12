El barro de una campaña sin ideas

Los rionegrinos transitaron en las últimas semanas los días más virulentos de la campaña electoral rumbo a las legislativas nacionales de octubre y lo que en un principio eran voces solitarias, en los últimos días se precipitaron los principales dirigentes al barro, sin ningún prejuicio.

La campaña parece centrarse en descalificaciones, acusaciones encendidas, denuncias cruzadas, “chicanas” en busca de algún rédito y la exhibición de pasados dudosos o conexiones inoportunas, y el último en ingresar a este lodo fue el gobernador Alberto Weretilneck que pegó con dureza a la familia Soria, en un descargo preparado.

Federico “Fred” Machado, el empresario que está preso a la espera de su extradición a los Estados Unidos y que transitó -si llamar la atención de nadie- tres años recluido en una casa de las afueras de Viedma, se metió de lleno en la campaña electoral, primero en la bonaerense por sus vínculos con José Luis Espert, que terminó eyectado de la lista de La Libertad Avanza. Y de a poco se fue corriendo la atención para Río Negro. El diputado y candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, se encargó de esa tarea en cuotas desde el Congreso desde hace un tiempo. Su blanco es la diputada y candidata a senadora por LLA, Lorena Villaverde, por su cercanía al primo de Machado, Claudio Ciccarelli, y presuntas vinculaciones con hechos ilícitos.

Otros tomaron la posta de seguir limando el prestigio de la referente mileista, como su exaliado Juan Martin (PRO), que se entusiasmó con un desenlace similar al bonaerense y reclamó a Milei que baje su candidatura.

Villaverde resistió y salió a responder con un examen de rinoscopia y narco test filmado, una querella y un pedido de “bozal legal”. El embate lo centró en el candidato del PRO que puede disputarle los votos que se fuguen de un electorado afín al modelo nacional.

La libertaria tiene la carta de una posible visita del presidente a la región y su apoyo en el tramo final de la campaña, aunque no hay certezas de que se concrete.

Martin, que exhibe logros -aún no medidos- con los desencantados de la candidata mileista, cierra la semana con cierta incomodidad por las declaraciones del expresidente Mauricio Macri respecto de que terceras fuerzas benefician al kirchnerismo.

Y Weretilneck eligió para llevar al barro a Martín Soria. Tras una entrega de ambulancias en Viedma exhibió una foto grupal en la que estaban los Soria e integrantes del clan Montecino, los cipoleños condenados en 2013 por narcotráfico. Quiso llevar la pelea al terreno de la provincia (sacarla del eje Machado con el que insistía el peronismo) y buscar polarizar en pos de que esa disputa de tercios que comenzó en agosto entre Fuerza Patria, LLA y Juntos, se incline a favor de sus candidatos, que aparecen como actores de reparto ante el protagonismo que imprime el mandatario en la campaña del oficialismo.

Soria, no siguió la discusión. Y el viernes Weretilneck desde Bariloche redobló la acusación: “Son los principales responsables de lo que pasa con el narcotráfico”.

Del otro lado del ring, el electorado que como un mero espectador observa sin ninguna idea para procesar. La campaña está vacía de contenido, no hay proyectos para discutir, ni propuestas para destacar de quienes quieren ser los representantes de Río Negro en el Congreso.

Hoy los discursos -por fuera de las riñas y dedos acusadores- se reducen al vínculo con el modelo nacional y con Milei. La vara va del anti total, la crítica moderada al apoyo a ciegas.

En dos semanas son las elecciones y si alguna vez se pensó que las campañas estaban para exponer ideas con el objetivo de convencer al electorado indeciso o reforzar la decisión de los propios, todo eso quedó para otra oportunidad.