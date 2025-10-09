Elecciones en Río Negro: Lorena Villaverde pidió un “bozal legal” para Juan Martin

La candidata a senadora por LLA, Lorena Villaverde, concedió una entrevista en la agencia Viedma de Diario RÍO NEGRO. Asistió junto al apoderado Damián Torres. Foto: Marcelo Ochoa

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, presentó una “querella criminal por calumnias e injurias” en la Justicia contra el legislador y candidato a senador del PRO, Juan Martin, y solicitó como medida cautelar un “bozal legal”.

La dirigente radicó la denuncia este miércoles ante la Cámara Nacional de Casación, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

Según consta en la querella, firmada por Villaverde, los hechos que relató se encuadran en la figura de calumnias e injurias tipificadas en los artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación.

Solicitó que la Cámara convoque a una conciliación pero también planteó como medida cautelar precautoria “que se disponga el cese de las manifestaciones calumniosas e injuriantes, en los distintos medios de comunicación hasta el dictado de la sentencia”.

Argumentó que es candidata a senadora nacional por la provincia de Río Negro, y “el perjuicio que genera las afirmaciones mentirosas del sr. Juan C. Martin serán irreparables”.

En los antecedentes presentados ante la Justicia, la diputada relató que desde diciembre de 2023 ejerce en ese cargo tras haber sido electa por La Libertad Avanza y que este año fue “elegida” por el presidente Javier Milei para postularse para la senaduría.

Relató que la alianza LLA también fue firmada por Juan Martin como representante del PRO pero “pasados unos días, de manera sorpresiva y sin razones plausibles el sr. Juan C. Martin, rompió el acuerdo suscripto de alianza electoral y optó por presentarse en solitario con su partido”.

La diputada indicó en la presentación judicial que desde esa ruptura, el legislador y su contrincante para el 26 de octubre, “comenzó a realizar afirmaciones en las cuales me atribuía una serie de hechos ilícitos” que fueron reproducidos en distintos medios y plataformas digitales “más allá de la falsa imputación”. Consideró que “hizo afirmaciones calumniosas”.

A modo de prueba, en la demanda se transcribió una entrevista realizada a Martin en el canal de televisión A24 donde el legislador habla de la diputada y su presunta vinculación de hechos ilícitos.

Cabe recordar, que Martin insiste desde la semana pasada en un pedido público al presidente Milei para que aparte a Villaverde de la candidatura, asimilando su situación a lo ocurrido con el excandidato libertario por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert.

En una entrevista reciente con RÍO NEGRO, la diputada descartó las imputaciones que le realizaron públicamente dirigentes opositores vinculadas a hechos ilícitos y afirmó que cuenta con el certificado de antecedentes penales.