PRO y Primero Río Negro piden a Milei que baje la candidatura de Villaverde en Río Negro

La diputada Lorena Villaverde es la referente del presidente Javier Milei en Río Negro. Opositores piden que baje su candidatura. Archivo

Dos partidos que compiten en las elecciones del 26 de octubre con listas propias y que tienen coincidencias en algunos ejes de la gestión de Javier Milei, pidieron públicamente al Presidente que decline de la candidatura de la diputada nacional Lorena Villaverde al Senado por la alianza La Libertad Avanza.

El pedido público lo hicieron los candidatos a senadores por el PRO (Juan Martin) y Primero Río Negro (Ariel Rivero) quienes aprovecharon el contexto nacional con la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por Buenos Aires este domingo para reclamar el mismo procedimiento interno en LLA de Río Negro.

Villaverde es la primera candidata al Senado por La Libertad Avanza y la referente del presidente Milei en la provincia desde su desembarco en la política como diputada nacional electa en 2023. Así fue la elegida por la estructura nacional para encabezar la lista junto a Enzo Fullone como segundo candidato y Aníbal Tortoriello, que se sumó en alianza con su partido CREO, como diputado.

Desde la oposición, tanto Fuerza Patria, PRO y Primero Río Negro, en campaña señalaron a la candidata por presuntos antecedentes penales, algo que ella misma desmintió al exhibir semanas atrás en el Congreso de la Nación un documento que indicaría lo contrario.

Juan Martin mantiene una visión crítica hacia Villaverde que hizo pública cuando el PRO rompió la alianza conformada con los libertarios y decidió ir por afuera. Desde entonces reclama al presidente que aparte a la diputada y tras la renuncia de Espert el domingo posteó en su cuenta de X: “José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @lorevillaverde1”.

«Milei merece estar mejor representado y los argentinos no nos merecemos candidatos vinculados al narco», señaló en un comunicado este lunes el referente del PRO y agregó: «Villaverde tiene vínculos con la misma asociación ilícita que hizo resignar su candidatura a Espert».

Antes del desenlace bonaerense, Martin y Villaverde tuvieron un fuerte cruce en redes sociales con acusaciones mutuas.

Rivero se sumó al pedido público: “Espert se bajó ‘por Argentina’, que Villaverde se baje por Río Negro”, alentó en un comunicado de prensa en el que afirmó que existe una “preocupante situación que se vive sobre las denuncias por el vínculo con el narcotráfico de los candidatos de La Libertad Avanza”.

El candidato de Primero Río Negro fue cercano a Milei en el 2023 antes de su llegada a la Presidencia, pero en campaña se diferenció de algunos temas de gestión y también cuestionó públicamente acerca de “personas que le hacen mal, muy mal” al mandatario.