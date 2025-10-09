ESCUCHÁ RN RADIO
Política

Elecciones en Río Negro: “No me voy a callar”, respondió Juan Martin ante el «bozal legal» que pidió Villaverde

El legislador y candidato a senador por el PRO dijo que la diputada con su pedido de "bozal legal" intenta "encubrir los actos de los que se la acusa" y atacar la "libertad de expresión".

Redacción

Por Redacción

El legislador y candidato a senador por el PRO en Río Negro, Juan Martin, respondió ante la querella por calumnias que presentó Villaverde. Archivo

El legislador y candidato a senador por el PRO en Río Negro, Juan Martin, se anotició por la prensa de la querella que presentó la diputada libertaria Lorena Villaverde en su contra y el pedido de “bozal legal” y replicó: “No me voy a callar”.

Martin no fue notificado hasta el momento de la demanda de la libertaria por calumnias e injurias y la medida cautelar solicitada para que la Cámara Nacional de Casación Penal le ordene el cese de expresiones públicas atribuyéndole hechos ilícitos.

El candidato del PRO, elevó su apuesta y desafió a la libertaria: “En lugar de dar explicaciones serias sobre sus vínculos y las denuncias que pesan sobre ella, la diputada elige el camino de la censura, propio de los intolerantes y autoritarios”, afirmó.

Dijo que no se callará y fundamentó que la querella se trata de “un ataque a la libertad de expresión” y también “constituye en un intento de encubrir los actos de los que se la acusa. Hechos que van más allá de si se ofende o no, porque afectan a toda la sociedad y que son de conocimiento público”.
“Le aconsejo que se serene y que dé explicaciones claras. Tiene que entender que es una funcionaria pública y que eso implica estar sujeta a la mirada y el juicio de toda la sociedad”, enfatizó Martin.

El legislador la semana pasada pidió públicamente al presidente Javier Milei que aparte a Villaverde de la candidatura por La Libertad Avanza, asimilando su situación a lo ocurrido con el excandidato libertario por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert.


