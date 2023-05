El dilema de Rolo: volver o no al MPN

Consolidar un espacio por fuera del partido provincial para cumplir con los apoyos circunstanciales o regresar al partido, es el dilema abierto.

Volver al MPN o armar un espacio político por fuera? Es la pregunta que, por estas horas, ronda a los estrategas del sector Azul del partido provincial que aún se relamen la herida de la pérdida del 16 de abril.

Claro que el destinatario de la duda es Rolando Figueroa, el gobernador electo, quien ganó la batalla en las urnas por fuera de la estructura Azul a la que había pertenecido y luego abandonó.

La fortificación que había conseguido el sector de Jorge Sapag como titular de la Convención del MPN tuvo su primera observación crítica, horas después del triunfo, por parte de Guillermo Pereyra, quien, palabras más o menos, se arrepintió de haber convenido con el sector a la luz de los resultados. Máxime cuando ecualizó que el sector petrolero de la lista Azul y Blanca se habían ido dando un portazo. Es que las nuevas reglas en el interior del partido es que el sector que gana obtiene el 75% de los cargos y el que pierde, el resto. Obviamente que una representación tan reducida le impide imponer alguna decisión.

Se le atribuye al presidente del a Junta de Gobierno del MPN, Omar Gutiérrez, el papel de componedor de las relaciones políticas con el petrolero. Después de una reunión entre ambos es que Pereyra aceptó acompañar a los azules bajo la candidatura de Marcos Koopmann. Se bordó una lista de diputados provinciales con puntos petroleros y azules en lugares expectantes. Los resultados le dieron la razón a Jorge Sapag, quien predica que en política uno más uno no es dos. Es decir, no es que por el hecho de acordar una lista entre dos sectores que no se llevaban bien iban a sumar los votos de uno y de otro. Hay que recordar que Pereyra fue siempre crítico con Sapag, lo enfrentó en las urnas, le ganó, y en otras elecciones internas apoyó al candidato que se le enfrentó como Jorge Sobisch.

Los liderazgos naturales que impulsó desde el llano los continuó desde el poder y todo indica que optará por la renovación de las vanguardias.

Hurgar en lo que dicen que fueron los acuerdos no sirve de mucho porque tampoco, al menos públicamente, va a existir un mea culpa en serio como cuando Daniel Baum perdió la elección y dijo que era el mariscal de la derrota y dio un paso al costado. Claro fue en el PJ que nunca pudo recomponerse de que es el hermano menor del MPN.

Figueroa es muy cuidadoso al hablar del MPN, partido en el que se identifica sin muchas vueltas, y dice que le ganó al sector Azul. Ahora quedará en sus habilidades políticas si se cumplen las lecturas académicas de las partes del MPN sin dirigentes de apellido Sapag. Primero fueron los hermanos Sapag, Felipe y Elías, luego Sobisch con los hijos de Elías, y la tercera fue de Jorge. ¿Será ahora el tiempo de Rolando Figueroa?

Es probable que se desarrollen mecanismos de atracción tanto desde la Convención como de la Junta de Gobierno, aunque desde Comunidad y los partidos satélite, puntales del triunfo de Figueroa, miran de reojo con un toque de desconfianza. En lo mediato, el grupo de los electos apostará a las elecciones próximas en Plaza Huincul y Cutral Co que ahora están en manos del MPN y del Frente y la Participación. Los oficialismos en ambas comunas tuvieron un remezón de su preocupación porque el argumento del piso y de la división de la oposición quedó perimido en la provincia.

“Acá empezó todo, vamos Rolo”. La frase la dijo Julieta Corroza quien junto a Juan Luis Ousset son las dos personas de mayor confianza de Rolando Figueroa. La dijo mientras seguía a las autoridades electas cuando dieron una vuelta por la plaza San Martín de Chos Malal e hicieron un alto en la vereda de la municipalidad. Figueroa fue intendente y fue donde comenzó a tejer, con certeza, su carrera política.

Ese aire de idolatría es una de las bases de los “liderazgos naturales” que tanto pregonó y que, después de elegido insiste, el electo mandatario. De hecho tejió una alianza con el médico de Rincón de los Sauces que ganó la elección para diputado en la localidad donde desarrolló su protesta como uno de los elefantes en 2021. Es decir que su norte no es afectado por los resultados coyunturales. Entonces ¿volverá o no al MPN?