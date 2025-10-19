El escenario de tercios y el Alto Valle

El escenario de tercios domina las elecciones legislativas de Río Negro. Las encuestas van y vienen y según quién la encargó es la tendencia. Los tercios que conforman el oficialismo de Juntos Defendemos Río Negro, y los opositores Fuerza Patria por un lado, y La Libertad Avanza por otro, tienen un movimiento pendular. El universo base de los sondeos y los porcentajes de indecisos obligan a tomarlos con pinzas.



En este contexto, los votantes del Alto Valle toman especial relevancia por varias razones, algunas de ellas relevadas en un documento elaborado por el politólogo Rodolfo Lasse Paniceres, titulado “Informe Electoral – Río Negro: 10 años de elecciones”, que días atrás reprodujo Diario RÍO NEGRO.



Paniceres indica que Roca presenta los niveles más altos de participación, superando el 70%. El dato no es menor si se tiene en cuenta que el primer candidato de Fuerza Patria a senador, Martín Soria (al que acompañan Ana Marks para la Cámara Alta y Adriana Serquis a Diputados), tiene en la ciudad que dirige su hermana, María Emilia Soria, uno de los argumentos para figurar arriba en algunas encuestas.



Desde el municipio se ha advertido el importante crecimiento de la ciudad en los últimos años, que ningún censo ha cuantificado claramente, pero que podría jugar un papel relevante en la elección del próximo domingo.



Conservar el tercio de los votos que el peronismo rionegrino históricamente tiene en la provincia podría ser la llave para una buena elección dentro de una semana.



Una forma de intentar contrarrestar esta diferencia que harían los opositores en Roca, el oficialismo provincial la pretende encontrar en Cipolletti, la cuna política del gobernador Alberto Weretilneck, que se puso la campaña al hombro para impulsar a Facundo López y Andrea Confini al Senado, y a Juan Pablo Muena a Diputados.



Cipolletti es gobernada por Rodrigo Buteler, tal vez el más claro heredero político del mandatario provincial.



La buena imagen y llegada del intendente cipoleño es un carta clave del oficialismo para confiar en esta ciudad tocada por la cercanía de Vaca Muerta.



Además de la fuerte participación del electorado que en las últimas elecciones ha tenido Roca, Cipolletti se destaca por ser la única entre las tres ciudades grandes restantes (junto a Viedma y Bariloche) con una curva positiva de participación.



A pocos kilómetros de Cipolletti está Fernández Oro, otra localidad que tuvo en las últimas elecciones un particular crecimiento. También gobernada por el oficialismo de Juntos Somos Río Negro a través de Gustavo Amatti, Fernández Oro aumentó un 110% su padrón y un 104% su participación electoral en los últimos diez años.



Por último, Regina también tiene fuertes lazos con el oficialismo con el vecinalista Luis Albrieu. Allí también estuvo Weretilneck y su delfín López.



El último tercio en pugna es La Libertad Avanza, impulsada en Río Negro en la última elección presidencial por la figura de Javier Milei a nivel nacional. Con Lorena Villaverde como candidata al Senado, que vivió unas últimas semanas díficiles por el caso de “Fred” Machado, LLA tiene también dos patas en el Alto Valle. La figura de Aníbal Tortoriello conserva peso en Cipolletti, y Enzo Fullone hace su aporte en Roca.



La pelea de LLA es directa con Juntos Defendemos Río Negro según los sondeos. Si Villaverde logra llegar al Senado, será una legisladora clave en el nuevo andamiaje del partido oficialista en el Congreso, donde puede hacer una buena cosecha de bancas aunque no logre un triunfo, ya que quienes renuevan bancas son el peronismo y los partidos provinciales, como sucede en Río Negro con los senadores Mónica Silva (Juntos) Martín Doñate y Silvia García Larraburu (Unión por la Patria) y los diputados Agustín Domingo (Juntos) y Tortoriello (PRO).