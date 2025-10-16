Radiografía electoral de Río Negro: qué pasó en los últimos diez años

En los últimos diez años, Río Negro transitó de un sistema político concentrado y previsible hacia uno más competitivo y fragmentado, con una participación ligeramente decreciente y una renovación electoral significativa en varias localidades del valle y la cordillera. Destaca Fernández Oro, ciudad que en este periodo duplicó su cantidad de electores.

Esta “radiografía electoral” fue realizada por el politólogo Rodolfo Paniceres, de PAR consultores, que desde hace años releva estados de opinión pública en Río Negro, Neuquén y el resto de la Patagonia.

El documento “Informe Electoral – Río Negro: 10 años de elecciones”, tiene un robusto trabajo de bases de 10 años de datos sobre las elecciones nacionales para el cargo de diputado nacional en Río Negro. Asegura que “la elección de esta categoría no es casual: es la única presente en cada ciclo de elecciones nacionales, lo que facilita la comparación a lo largo del tiempo”.

Entre los hallazgos se destacan:

La participación electoral a nivel provincial ha experimentado, en términos porcentuales, una leve caída. Este descenso se explica en gran medida por el desinterés en las elecciones primarias y de medio término, con un dato destacado: en las últimas elecciones nacionales se registró la participación más baja a elección presidencial de toda la serie.

ha experimentado, en términos porcentuales, una leve caída. Este descenso se explica en gran medida por el desinterés en las elecciones primarias y de medio término, con un dato destacado: en las últimas elecciones nacionales se registró la participación más baja a elección presidencial de toda la serie. En términos de volumen total de votos, el sistema se ha estabilizado en torno a los 400.000 sufragios, con excepciones notables como las nacionales de 2019 y 2023.

General Roca presenta los niveles más altos de participación , superando el 70%. San Carlos de Bariloche muestra los valores más bajos. Viedma evidencia una pendiente levemente descendente. Cipolletti es el único caso con una curva positiva de participación.

, superando el 70%. San Carlos de Bariloche muestra los valores más bajos. Viedma evidencia una pendiente levemente descendente. Cipolletti es el único caso con una curva positiva de participación. El electorado provincial creció un 25%, lo que representa 120.449 personas más habilitadas para votar, y 91.121 votantes efectivos adicionales.

Los “booms electorales” de la década se dan en Fernández Oro, con un 110% de aumento del padrón y un 104% de crecimiento en la participación electoral. El Bolsón, con un 49% de crecimiento del padrón y un 47% en la participación.

de la década se dan en Fernández Oro, con un 110% de aumento del padrón y un 104% de crecimiento en la participación electoral. El Bolsón, con un 49% de crecimiento del padrón y un 47% en la participación. La conformación del voto en Río Negro muestra una alta concentración geográfica en tres ciudades: Bariloche, Roca y Cipolletti reúnen el 44% del padrón electoral. Las 12 ciudades más chicas siguientes aportan otro 45%.

Más allá de las tendencia generales, el análisis de los datos de Paniceres incluye un repaso sobre las preferencias y rendimiento de los principales partidos en cada circunscripción. Allí menciona:

En General Roca, el peronismo mantiene un importante predominio , aunque con una notable caída en porcentaje y volumen de votos. En la PASO 2023, aparece una línea violeta correspondiente a LLA que interrumpe la hegemonia peronista.

, aunque con una notable caída en porcentaje y volumen de votos. En la PASO 2023, aparece una línea violeta correspondiente a LLA que interrumpe la hegemonia peronista. En Cipolletti, la hegemonía peronista se quebró completamente. A partir del 2019, tres espacios distintos ganaron elecciones: JSRN, JxC y LLA.

completamente. A partir del 2019, tres espacios distintos ganaron elecciones: JSRN, JxC y LLA. En San Carlos de Bariloche, el peronismo recuperó terreno en la última elección, aunque el nivel de votos del ganador es inferior al de 2013. Este resultado se explica por una alta competencia entre tres fuerzas.

Viedma muestra una tendencia similar, con escenarios competitivos y ganadores con menos votos cada vez.

Respecto de otras localidadeds más pequeñas, el análisis detecta altgunas particularidades

En Villa Regina, se observa un cambio drástico en las preferencias : la hegemonía peronista fue reemplazada por LLA, que mostró niveles muy competitivos en votos y porcentajes.

: la hegemonía peronista fue reemplazada por LLA, que mostró niveles muy competitivos en votos y porcentajes. En el caso de Allen, que había pasado de ser un bastión peronista a un bastión provincialista por un corto periodo, atraviesa actualmente una etapa de alta competitividad electoral.

El estudio completo puede verse online: https://rpubs.com/lassepaniceres/rionegroelecciones