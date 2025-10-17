Elecciones 2025:Los lectores de «Diario Río Negro» opinaron sobre las legislativas

Los lectores de “Río Negro” se pronunciaron sobre la gestión del presidente Javier Milei y sus principales preferencias políticas de cara a las próximas elecciones legislativas. Entre los resultados más destacados figura que un 63% desaprueba algo o totalmente el rumbo del Gobierno nacional, mientras que mostraron mayor simpatía hacia las fuerzas provinciales en la compulsa para cargos en Diputados y Senadores el 26 de octubre.

Hay que aclarar que este sondeo virtual no es una encuesta formal y científica, representativa de todos los votantes de Río Negro y Neuquén. Fue realizado por Río Negro con el único propósito de conocer la opinión de los visitantes y lectores de nuestro sitio para generar un espacio de debate y participación. Quienes respondieron son exclusivamente usuarios que accedieron voluntariamente a nuestro sitio web durante el período de la encuesta, del 8 al 16 de agosto. Los resultados son una instantánea de quienes participaron y no deben ser interpretados como una predicción, pronóstico o resultado de las próximas elecciones.

Elecciones 2025: los votos de Neuquén y Río Negro

De la consulta online participaron 6.652 lectores mayores de edad, con un promedio de 47 años. De ese total 3.040 fueron mujeres y 3.612 varones. Hubo una mayor proporción de rionegrinos (4.166) frente a los neuquinos (2.397) mientras que 89 residentes de otras provincias también decidieron participar.

Elecciones 2025: cómo evalúan la gestión de Javier Milei

La primera pregunta tuvo que ver con el grado de aprobación hacia la gestión presidencial.

Un 53,8% de los lectores manifestó desaprobar “totalmente” el rumbo actual del Gobierno, mientras un 9,7% dijo estar disconforme parcialmente. Un 16.8% aprueba totalmente al presidente , mientras que 19,7 % está conforme con algunas de las medidas que está implementando.

Elecciones 2025: cómo se evalúa la gestión presidencial por género

Dentro de estas preferencias, las mujeres se mostraron más críticas al evaluar al presidente, mientras los lectores varones fueron más contemplativos con la gestión. Por distritos, Río Negro mostró un perfil opositor más fuerte (34,2% de desaprobación total) que Neuquén, que tuvo un rechazo menos marcado (18,7% en el mismo rubro).

Elecciones 2025: cómo se evalúa la gestión de Javier Milei en Neuquén y Río Negro

Elecciones 2025: la intención de voto en Río Negro

A la hora de definir sus intenciones de voto en los comicios legislativos en Río Negro la alianza oficialista Juntos Defendemos Río Negro tuvo un respaldo de 56,3% de los lectores mientras que Fuerza Patria llegó al 19,7%, La Libertad Avanza alcanzó el 12,3% de las preferencia y el PRO se llevó el 6,9% de los apoyos. Un 4,8% de los lectores optaron por otras preferencias.

Elecciones 2025: la intención de voto en Neuquén

En Neuquén, el frente oficialista provincial La Neuquinidad tuvo un 44,2% de las preferencias, mientras que La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con 24,3% de los respaldos. Fuerza Patria se ubicó tercera con 23,7% y un 5,2% prefirió otras alternativas.

Elecciones 2025: cómo se distribuyen los votos por género en Río Negro

Por género, las fuerzas provincialistas tanto en Río Negro como en Neuquén tuvieron un componente mayoritario de intención de voto de mujeres, mientras que los varones respaldaron con más fuerza a La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Elecciones 2025: cómo se distribuyen los votos por género en Neuquén