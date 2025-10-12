Entre el mercado y la política

Nadia Marquez es actual diputada de La Libertad Avanza tras haber ganado una banca en la Legislatura de Neuquén por un partido que adhirió al Frente Nequinizate (Matías Subat)

“El capitalismo y la democracia nunca se llevaron bien”, escribió el politólogo Vicente Palermo, al describirlos como “dos hermanos de animadversión recíproca y forzada convivencia”.



En Neuquén, esa tensión se traduce en la colisión entre la lógica del capital -que se impone a través de la renta petrolera, la obra pública y las finanzas provinciales- y una democracia política que intenta sostener derechos, distribución y representación en un contexto de desigualdades crecientes.

Palermo recuerda que la prosperidad capitalista y la igualdad democrática solo fueron posibles gracias a la política, ese eslabón que supo mantener unidos a dos hermanos pendencieros.

Pero en el presente neuquino, ese eslabón parece resquebrajarse: la política local se acomoda al mercado o busca sobrevivir frente a él.

En este escenario, el Frente Patria se colocó al frente de la confrontación con la política de Javier Milei e intenta captar el malestar social que late en los márgenes del desencanto.

La figura de Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, simboliza ese intento de resistencia: conoce de cerca el impacto del capitalismo de mercado despojado de economía política, y busca traducirlo en una agenda progresista renovada.

En 2023, ese mismo espacio, entonces encabezado por Ramón Rioseco, apenas alcanzó un 12,6% en las provinciales, frente a la polarización entre Rolando Figueroa y Marcos Koopmann. La elección nacional fue singular: el progresismo se sintió incómodo respaldando a Sergio Massa, y La Libertad Avanza se presentaba como promesa de cambio y salto al vacío.

Con un 76% del electorado que participó entonces, la apuesta progresista es leer el “malestar disperso” que Palermo menciona como señal de oportunidad.

Con tres bancas en juego para diputados nacionales, el escenario se reconfigura entre tres polos: La Libertad Avanza, La Neuquinidad y el Frente Patria.

Desde la alianza que urdió Figueroa se indicó que es probable que uno de los dos primeros obtenga dos escaños, dejando el tercero en disputa. Esa banca final puede convertirse en el punto de inflexión entre un proyecto nacionalizado que se apoya en el gobierno central y otro que insiste en la autonomía local.

Allí se define no solo una representación legislativa, sino un modo de entender la relación entre el mercado, la política y el bienestar social.

La Libertad Avanza se sostiene en los logros del presidente Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre de 2023, tras el balotaje del 19 de noviembre de ese año.

El espacio libertario evita mezclarse en la discusión sobre la “neuquinidad”, y busca mantener viva la llama de aquella elección presidencial y su impronta de ruptura.

En cambio, La Neuquinidad apuesta a la vieja fórmula del pragmatismo provincial, ese que permitió a Neuquén gobernarse desde 1963 con un discurso de autonomía y una práctica de negociación constante con el capital.

La polarización nacional entre La Libertad Avanza y el Frente Patria se diluye en Neuquén. Aquí, el peso simbólico de la “neuquinidad” introduce un tercer eje que atenúa la lógica binaria.

Figueroa lo sabe: la identidad provincial sigue siendo la llave que abre todas las puertas políticas.

Mientras LLA invoca la pureza del mercado y la defensa simbólica de los “logros” de los 23 meses de gestión y el Frente Patria la recuperación del Estado como garante del bienestar, La Neuquinidad busca un punto intermedio donde la política no sea devorada por la economía, y la democracia recupere la virtud cívica que -como diría Palermo- es la única sangre capaz de mantener con vida a ambos hermanos furiosos.