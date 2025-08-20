Rolando Figueroa, tras el cruce de la rectora: «Nadie se puede apropiar de la Universidad Nacional del Comahue»

El gobernador Rolando Figueroa defendió la relación con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), tras el lanzamiento de la candidatura de su rectora, Beatriz Gentile, quien reclamó que la «defensa de la neuquinidad» no es exclusiva del oficialismo. La representante de Fuerza Patria se enfrentará en las urnas con la lista que impulsa el mandatario y que lleva a la periodista Karina Maureira y al referente de Conicet, Joaquín Perrén, en los primeros lugares.

Figueroa fue consultado por Diario RÍO NEGRO sobre su vínculo con Gentile, tras confirmarse que será su rival política en las elecciones del 26 de octubre.

En el lanzamiento de las candidaturas, la rectora universitaria hizo alusión al lema de La Neuquinidad, nombre que lleva el partido del gobernador, y dijo que «no es exclusiva del partido oficial o del gobierno», porque «cuando defendemos la universidad, también defendemos la neuquinidad».

«Yo no me voy a referir a ningún dicho de ningún candidato. Que cada uno mencione lo que quiera», empezó Figueroa.

«Sí el vínculo con la Universidad Nacional del Comahue va mucho más allá de las instituciones. En mi caso, viene de muchos años. Me he formado tanto en mi carrera de grado como de posgrado. Tenemos un sentimiento muy afín todos los neuquinos, por lo tanto vamos a seguir trabajando porque es nuestra Universidad Nacional del Comahue», afirmó.

El mandatario advirtió que «nadie se puede apropiar de la UNCo, es de todos los estudiantes y los habitantes del pueblo neuquino y rionegrino y vamos a seguir trabajando como hasta ahora».

Ayer el jefe de Gabinete y segundo candidato a senador de La Neuquinidad, Juan Luis «Pepé» Ousset, encabezó el acto de lanzamiento de la nueva subsede de la universidad en Buta Ranquil. Se trata de un anexo que cuenta con 71 inscriptos para las carreras vinculadas a la minería con orientación en Petróleo o Laboratorio y en la tecnicatura en Topografía.