Favores partidarios a Milei

Hasta que estalló el escándalo por la criptomoneda, la aprobación del pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema estaba en el margen de lo posible. Pero la fallida operación de Javier Milei a favor de $Libra le abrió una oportunidad a los que toman distancia del León.

Mauricio Macri, que siempre rechazó el pliego, activó su instinto de supervivencia y denunció otro supuesto “negocio” con la privatización de la Hidrovía, reprochó el destrato y puso en duda un acuerdo electoral del PRO con La Libertad Avanza, definición que cambiaría el mapa político en provincias como Río Negro y Neuquén y a nivel nacional, si los propios lo escuchan.

A Cristina Fernández de Kirchner y a gobernadores de UP se les atribuyó un velado apoyo a Lijo, que no sobrevivió a la coyuntura crítica. Para el lunes a las 19 convocó por primera vez al PJ con la situación de las provincias como tema más caliente en el orden del día. En paralelo, se independizó Axel Kicillof, quien lanzó su propia línea con apoyo de 43 intendentes, entre los que no están los de La Cámpora ni el de Bahía Blanca, Federico Susbielles, a quien defendió –sin éxito- en la disputa con Río Negro por la planta de GNL.

Entre los incondicionales a Milei se encuentra la mayoría de los gobernadores, con excepciones como Jorge Macri y tres o cuatro peronistas. El jueves jugaron en primera línea los radicales que hackearon la creación de una comisión investigadora mientras se caía un posible pacto por Lijo. Ahora una opción es nombrarlo por decreto. O, plan B, cambiarlo por un constitucionalista libertario nombrado por DNU. Macri no pudo hacer algo similar en su gobierno, pero todo indica que se lo aceptarían a Milei.

El Presidente no teme al alto costo político y los próximos días serán determinantes. Apenas pise suelo argentino quedará habilitado para designar jueces en comisión, en una ventana de tiempo que cierra el 1° de marzo cuando inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

Esta vez Milei no le debe un favor a todos los partidos provinciales. El Comahue sólo le aportó un voto, porque en respaldo a la comisión investigadora se expresaron los tres senadores rionegrinos –Martín Doñate y Silvina García Larraburu por UP y Mónica Silva por JSRN- además de los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag. Sólo apoyó a Milei la neuquinizada senadora Lucila Crexell. El éxito de la Casa Rosada contó con los oficios del polémico Santiago Caputo. Si bien se dijo que el asesor había sido castigado tras la escandalosa interrupción de la entrevista con TN, en las sombras no sufrió recorte a sus poderes y atribuciones.

Por otra parte y a pesar del rol secundario en este tema de Juntos persiste el malestar en el Instituto Patria para con Alberto Weretilneck. El cristinismo lo considera “una decepción”. “Es gobernador gracias a nosotros” le dijo a este diario un dirigente cercano a Cristina , que recordó la alianza con Martín Doñate y el quiebre con los hermanos Soria. Lo que molesta es el previsible futuro voto a favor de Ficha Limpia que aportaría la senadora Silva, un proyecto vigente en Río Negro y que, a nivel nacional, de aprobarse, afectará a la ahora presidenta del PJ.

Con más poder de fuego que los incondicionales del PRO, el gran escándalo fue el que protagonizó parte de la UCR. El sorpresivo cambio de opinión del jefe de su bancada, Eduardo “Peteco” Vischi, que votó en contra de su propia iniciativa, crear una comisión investigadora, fue celebrada por los ‘radicales con peluca’. En esas filas destaca el neuquino Pablo Cervi, que esta semana se juntó con el intendente bonaerense Diego Valenzuela (exPRO y hoy afiliado a LLA) en busca de adherentes, distrito por distrito. Milei doblega voluntades, pero más quiere ganar las Legislativas para consolidar un ejército propio.